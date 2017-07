Juan Marín: "Mabel no nos ha dado explicaciones sobre su marcha"

El presidente de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado hoy en Almería que espera que se pueda "reconducir" la situación que ha dado lugar al paso al grupo de no adscritos de la concejal en el Ayuntamiento de Almería Mabel Hernández, aunque ha advertido de que si "insiste en mantenerse en ese grupo" tendrá que "entregar el acta" tal y como se "comprometió" al firmar el compromiso ético del partido.

"Todavía no nos ha dado explicaciones ni nos ha comunicado que es lo que ha sucedido; nos hemos enterado por el documento que presentó en el Registro del Ayuntamiento", ha lamentado Marín, quien ha trasladado que lo "razonable" hubiera sido "que comunicase su decisión y el porqué" a los órganos de la formación naranja, ya que "dependiendo de los motivos, podríamos haber o no actuado para que no se produjera esa fractura".

En declaraciones a los periodistas, ha indicado aún no ha "tenido posibilidad" de hablar con Hernández al "no estar en Almería pese a que sabía que yo venía hoy y mañana, ella no está", y ha emplazado a esas "explicaciones y motivos exactos" de su decisión para, "a partir de ahí, actuar".

Al hilo de esto, Marín ha expresado su convencimiento de que Hernández "es una mujer de partido, al menos siempre me ha dado esa impresión". "No quiero pensar otra cosa", ha señalado para apuntar que no ve "grandes diferencias" con su marcha en la situación del grupo municipal que aupó al PP a la Alcaldía salvo el hecho posible de que el voto de la ex concejal sirva "para decidir algunas cuestiones, lo que sí nos llevaría a sospechar cosas mucho más graves de las que ahora mismo han sucedido".

Ha reiterado que, si Hernández no entrega su acta, Ciudadanos "tendrá que hacer lo que siempre hacemos en estos casos porque no nos tiembla la mano o el pulso", y ha remarcado que, en caso de no hacerlo, estaría "vulnerando la voluntad de los ciudadanos almerienses que decidieron votar por un proyecto político".

"Si no lo hace así, pues lo lamentaremos mucho, pero que tendremos que pasar a tomar otras decisiones a nivel interno", ha afirmado sin precisar cuáles sería esas medidas aunque ha insistido en que "esperan que eso no se produzca" y se "mantenga la coherencia, la seriedad porque tenemos la suerte de que solucionamos los problemas; si hay que expulsar a alguien, lo expulsamos y no nos duelen prendas porque preferimos eso a no tener que sentarnos en los tribunales como hacen otros partidos".

Marín se ha referido, asimismo, a la intención del portavoz municipal de Cs en Almería, Miguel Cazorla, con quien la exconcejal alega "falta de entendimiento" para su marcha, de revisar el pacto de investidura con el PP para asegurar que "no le parece mal".

"Creo que es una buena decisión porque lógicamente estamos en el ecuador de legislatura y nosotros hemos hecho lo mismo exactamente en Andalucía", ha manifestado para concluir asegurando que Almería es la provincia andaluza "donde más crece Ciudadanos, lo que nos hace estar en muy buena posición aunque tengamos que sentarnos con Miguel Cazorla o con Rafa Bustos para ver que podemos realmente aportar para mejorar y afrontar el gran reto de las elecciones de 2019 donde el objetivo no es consolidarnos sino gobernar".