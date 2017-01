La Junta mantiene que el 'cierre' del Francisco Fenoy no afectará a la calidad de la enseñanza

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, ha manifestado que la decisión de integrar el CEIP Francisco Fenoy de Albox en el CEIP Virgen del Saliente responde a la necesidad, ampliamente manifestada por diversos sectores de la comunidad educativa, de resolver la situación planteada a partir de 2012.

Señala Fernández que en aquel momento, "el profesorado y el alumnado del CEIP Francisco Fenoy fue trasladado, a demanda de la Asociación de Padres y de Madres, a las dependencias del CEIP Virgen del Saliente, fecha desde la que están ubicados en dicho centro. Decisión tomada por la administración educativa dado que el CEIP Virgen del Saliente contaba con espacios e instalaciones suficientes para albergar a ambos centros".

El análisis de los datos de matriculación de los colegios, en la localidad de Albox, revela que existe un descenso de la misma en los últimos años, situación que difícilmente justifica la construcción de un nuevo centro.

La integración del CEIP Francisco Fenoy en el colegio Virgen del Saliente supondrá un centro, tipología C3, de tres unidades por cada uno de los niveles educativos, no existiendo pérdida alguna de unidades. Muy al contrario, no existiendo ningún aula mixta como en la actualidad ocurre en el CEIP Francisco Fenoy, quedándose con una ratio inferior a veinticinco alumnos por unidad. En definitiva, la decisión adoptada no afectará al alumnado y tampoco al profesorado, puesto que el profesorado con destino definitivo en el CEIP Francisco Fenoy podrá integrarse en la plantilla del centro resultante.

Por su parte, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Francisco Fenoy ha protagonizado una concentración en las puertas del CEIP Virgen del Saliente para protestar contra la decisión de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de "integrar" ambos centros, lo que para ellos es el "cierre" de uno de los tres colegios de Albox. Señalan que el "cierre" avisado para el próximo curso escolar "es fruto de los incumplimientos" que los distintos delegados de Educación han tenido con la comunidad educativa del centro.