Las Juntas de Distrito proponen y el ciudadano elige los proyectos

El concejal del PSOE Indalecio Gutiérrez ha denunciado "el boicot del Partido Popular a las Juntas de Distrito la ciudad, en las que los vecinos pueden decidir las obras que no son de gran envergadura y que son más urgentes para sus barrios al dejarlas sin ningún presupuesto para 2017 y al no renovar tampoco su composición. Para Gutiérrez "está claro que el alcalde no cree en la participación ciudadana en la gestión municipal y que, con estas decisiones, parece que lo que pretende es cargarse estos órganos, además de estar ninguneando a las federaciones de asociaciones de vecinos y a las propias asociaciones vecinales que representan a los almerienses dentro de estas juntas de distrito".

Gutiérrez ha detallado que para 2016 se asignó una partida de 510.000 euros en los presupuestos para actuaciones a decidir en las juntas, de los que más de 170.000 se han quedado sin ejecutar por la falta de eficacia del PP al frente de las mismas. Pero para 2017 el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y Ciudadanos "las ha dejado sin partida específica".

Las críticas han sido rechazadas por el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, quien detalló la incorporación en los presupuestos de una partida de tres millones de euros para obras de mantenimiento y otra específica, de 600.00 euros, destinada a la participación para cuya elección de actuaciones el equipo de gobierno contará con las Juntas de Distrito. Según explicó, serán las encargadas de elegir varios proyectos, pero no de su elección final. Serán los ciudadanos, los que mediante la web y una aplicación móvil, para cuya creación se está trabajando ya en los pliegos de condiciones, elijan en qué gastar el dinero. "Serán los ciudadanos los que voten. Son los presupuestos más participativos de la historia", defiende el edil del PP.