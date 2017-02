La Ley exige visitas gratuitas a los edificios declarados BIC

"La ley no se negocia y establece que, cuando se trate de edificios BIC (Bien de Interés Cultural), se permitirán las visitas públicas y gratuitas al menos cuatro días al mes, en días y horas señalados, una información que debe ser pública y accesible". En la entrevista que Luciano Alonso concedió el pasado domingo a los diarios de Grupo Joly, el titular de la consejería de Cultura anunció "sanciones a la Iglesia" para aquellos templos que no acataran el artículo 14, apartado 3, de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Recordó la inversión de 38 millones de euros, entre 2007 y 2011, en catedrales, iglesias, conventos y ermitas que salpican la geografía de la comunidad autónoma -como queda reflejado en la tabla que acompaña esta información- y que ha ayudado, cuando no salvado, uno de los patrimonios más admirados de toda Andalucía.

Nada dijo Alonso en esa ocasión sobre la exigencia en el cumplimiento de la norma en aquellos monumentos BIC en manos de particulares y administraciones, cuya información de acceso, con frecuencia, no cumple los mínimos, como han denunciado distintas asociaciones en defensa del Patrimonio, entre ellas Adepa, que preside el historiador Joaquín Egea. Hablar de sanciones a la Iglesia responde, en palabras de Antonio Garrido, portavoz de Cultura del PP en el Parlamento, "a una necesidad de captar titulares", pues "si debe sancionar que lo haga, pero en todos los casos. La ley obliga a todo el Patrimonio: el eclesiástico, el civil, el que depende de particulares pero son Bienes de Interés Cultural y cuentan con intervención la Junta...", enumera. "Lo noticioso sería que no se cumpliera la ley", razona.

El foco, entonces, se dirige en la actualidad hacia el patrimonio eclesiástico y la inversión de la Junta realizada en estos edificios es la lanza que blande el consejero como eje de una polémica que nació en Úbeda. Las denuncias particulares sobre el cobro de entrada para visitar la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares -abierta al público tras una rehabilitación que duró 28 años y necesitó de algo más de seis millones de euros de fondos públicos andaluces- han extendido la duda sobre el resto de templos de la comunidad autónoma andaluza.