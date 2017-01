Llegan las primeras bronquiolitis a las urgencias de pediatría

Llega el frío y con éste las primeras bronquiolitis a las urgencias pediátricas de la capital almeriense convirtiéndose esta patología en la más frecuente durante estos meses de invierno. Tal y como ha detallado el pediatra almeriense, Francisco Cobo, a lo largo de las últimas dos semanas han comenzado a incrementarse notablemente los casos de bronquiolitis y neumonías en bebés de menos de seis meses. Una situación que no debe generar alarma entre los padres, ya que tal y como ha señalado el especialista en medicina infantil, "suele ser lo habitual en estas fechas". No obstante ha apuntado que se debe de poner especial atención a los síntomas con los que cursan estas infecciones para evitar que se agrave la situación. En el caso de la bronquiliotis, suele comenzar como un resfriado habitual, con síntomas como moco nasal, tos leve y, a veces, fiebre. Pero si este resfriado no se cura, la tos empeora y el niño tiene una respiración más agitada, llegando incluso a tener dificultad para respirar, el cuadro responde a una bronquiolitis. Uno de los síntomas para identificarla es que se le marquen las costillas, el abdomen se mueve mucho y tenga ruidos en el pecho (como 'pitos' o 'silbidos'). En estos casos hay que llevar al pediatra al niño y en ocasiones, dependiendo de la gravedad, puede acabar hospitalizado. No hay ninguna medicina eficaz para combatir al Virus Respiratorio Sincitial, puesto que los antibióticos que se usan para tratar las infecciones bacterianas no son eficaces para los virus. Solo es posible combatirlo con antitérmicos como paracetamol o ibuprofeno, en caso de que tenga fiebre, y para los casos más acusados, con medicamentos inhalatorios, como Ventolin o Budesonida, para ayudar a dilatar las vías respiratorias del niño que se encuentran obstruidas e inflamadas. También puede ser necesario administrar corticoides, como estilsona. La neumonia infantil es una inflamación aguda del pulmón. El inicio de la neumonía viral se caracteriza por un cuadro previo de catarro en las vías superiores, con rinitis, fiebre o febrícula apareciendo posteriormente el compromiso de la vía respiratoria inferior con dificultad respiratoria y aumento de la frecuencia respiratoria. Se recomienda una buena hidratación del paciente, el uso de nebulizadores (con o sin gotas, dependiendo de la presencia de obstrucción bronquial), uso de determinados antibióticos que se deben ajustar tanto en dosis como edad para su elección.