El MANDO, en la mano

En el Facebook de Mabel Hernández hay, subida hace escasos días, una imagen plácida con el mar en calma. Nada que ver con el sunami que la ahora concejal no adscrita ha provocado en el Ayuntamiento de Almería con su decisión de abandonar el color naranja de Ciudadanos, pero reteniendo al mismo tiempo su acta como representante municipal en el Plenario, al que piensa volver, náufraga de siglas políticas y a una supuesta tierra de nadie. Su escapada a ese hipotética calmachicha mediterránea, ha tambaleado, sin embargo, el equilibrio de fuerzas en la Casa Consistorial, donde claramente hay un perdedor y, claramente, también hay un vencedor.

Durante estos dos años de legislatura, el empoderamiento otorgado por las urnas a C's ha dado alas a Miguel Cazorla, cuyo apoyo ha sido imprescindible para el Partido Popular. Los de Ramón Fernández-Pacheco han tenido que respaldar mociones o, en los casos en los que el portavoz naranja ha contado con los votos del resto de los grupos de la oposición, asumirlas y, como él mismo decía, el PP tuvo que dejar teñir sus presupuestos de "color naranja" para que el alcalde pudiera sacarlos adelante, bien entrado ya el presente año. Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas, (13 concejales del PP, 9 del PSOE, 3 de Ciudadanos y 2 de IU), le ha sido beneficioso a Cazorla, a cuyo despacho han procesionado colectivos sociales en busca de la presión necesaria para que sus demandas sean atendidas por el Ayuntamiento, como si Ciudadanos del mismo equipo de gobierno se tratase.

Pero el teléfono móvil de Mabel Hernández está desconectado desde la tarde del miércoles, cuando envió un escueto correo electrónico a su partido. El mismo, según dijo ayer Cazorla, que el enviado a los medios de comunicación y en el que la edil anunciaba la presentación en el Registro Municipal del escrito con su decisión de dejar el Grupo de C's en el Ayuntamiento de Almería para pasar a ostentar la condición de concejal no adscrita. Las cosas pues cambian, aun siguiendo siendo trece los concejales en el Gobierno y trece en la oposición.

Este equilibrio no le es ventajoso a Ciudadanos, formación cuyo empoderamiento se resquebraja. Hernández, que hasta ahora ha permanecido en un alejado segundo plano, sin apenas presencia en los debates plenarios o en las comparecencias con los medios de comunicación, conquista el mando a distancia.

Pero no es la ahora concejal no adscrita la vencedora en este nuevo embrollo municipal. Es admitible una segunda lectura con la que el equipo de Fernández-Pacheco pudiera frotarse las manos. Los populares tienen ahora dos bandos con los que poder sacar adelante sus decisiones. Si no cuentan con el respaldo de los dos concejales de C's (además de Cazorla, Rafael de Burgos), bastará con el apoyo de Hernández para compensar la balanza a favor del equipo de gobierno. De hecho, hay quienes en el seno del partido de Ciudadanos a nivel provincial rumorean sobre el futuro político de Mabel Hernández una vez concluida esta legislatura. "No quiero ni pensarlo", rechazaba así ayer Cazorla hacer reflexión alguna al respecto ante preguntas de periodistas.

Futuribles al margen -la edil permanece públicamente desconectada y en las filas del PP nadie se ha salido del discurso del respeto hacia las situaciones internas del otro partido-, Ciudadanos espera poder reconducir el trance y recobrar el anterior equilibro de fuerzas, bien con el regreso de Mabel Hernández al partido como hija pródiga, bien convenciéndola de lo que ayer se le recordaba por diferentes conductos: la Carta Ética y el compromiso incluido en la misma de abandonar el cargo público, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa.

El bíblico retorno no parece que vaya a suceder. Según Cazorla, la concejal no le ha dado explicaciones ni antes ni después del motivo de su marcha, habiendo estado reunida con los dos ediles "durante toda la mañana" del mismo día de su renuncia. La posibilidades de reconciliación, cuando no hay siquiera diálogo interno, parecen desvanecerse. No obstante, Cazorla quiere hablar, pero no será en estas próximas 48 horas.

Hernández permanece en Granada atendiendo asuntos personales, alejada de las llamadas telefónicas de hilo político. Los de Ciudadanos esperan poder sentarse con ella a su regreso, a partir del lunes, y llegar a un entendimiento en una conversación en la que se le leerá a la edil esa Carta Ética o, como apuntó el portavoz naranja, llegar a un acuerdo.

Apelando al "sentido común y a esa firma de la Carta Ética", si la respuesta de Hernández es la de mantener su actual estatus municipal, la advertencia ya la tiene: "El partido de Ciudadanos a nivel nacional, autonómico y de Almería se le pedirá el acta de concejal con la "misma rotundidad" con la que se ha exigido en otros casos similares, quiso incidir ayer el portavoz, quien, por otro lado, optó por no hacer referencia expresa al nuevo periodo de relaciones con el PP, antentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días. " Vamos a esperar a lunes y a ver si podemos llegar a una conversación con Mabel entre personas y, a partir de ahí, veremos si podemos reconducir la situación. No sabemos qué va a ocurrir, porque no ha habido un detonante, no ha pasado nada", aseguró.