"Mabel no puede poner en cuestión un proyecto por mucho que le moleste algo"

Fundador de partidos (que lo pregunten en Sanlúcar) ahora es el hombre que tiene la llave del Gobierno en Andalucía. De él depende que la Junta saque adelante los presupuestos. Pero será rival de Susana Díaz en las próximas elecciones y admite que quiere luchar contra ella en plenas condiciones, habiéndose olvidado del duro golpe que recibió de Pedro Sánchez.

-¿Qué medidas plantean para solucionar el caos de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería?

-Nos cogió por sorpresa a todos. Hemos intentado hablar con Mabel Hernández porque creemos que debe de haber una explicación para saber lo que ha pasado. Que dos personas no se entiendan no puede afectar a la voluntad de los ciudadanos. Eso es algo que hay que solucionar entre esas dos personas. Estamos en la línea de reconducir el asunto, creemos que hay muchas posibilidades. Entendemos que es una decisión difícil la que Mabel ha tomado y queremos que la madure, que se tome su tiempo, y que el grupo municipal en Almería siga siendo el que los almerienses quisieron en 2015. Si esto no fuera posible, porque su decisión pudiera ser irrevocable, la respetamos pero no la compartimos, y lo que le pediríamos es que cumpla con el compromiso que adquirió cuando firmó una carta ética en la que si en algún momento abandonada el partido dejaría su acta. Si no piensa volver, debería dejar su acta y dar paso a otra persona de la lista. No obstante, creo que hay muchas posibilidades de que se pueda reconducir y que esto quede solo quede en un enfrentamiento, en una pelea, en una discusión o en un debate interno entre ella y Miguel Cazorla.

-Mabel ha desaparecido del mapa estos días, ¿han conseguido ustedes hablar con ella?

-Sí. El planteamiento inicial era retirar ese escrito del Ayuntamiento. Después nos ha costado más trabajo localizarla. Se marchó a Granada (jueves pasado), la hemos llamado esta tarde (jueves) y no ha cogido el teléfono. Yo quería aprovechar que estoy en Almería para poder hablar con ella pero creo que me voy a marchar y no voy a poder hacerlo. Espero que Marta Bosquet y el resto de compañeros, podamos hacerla reconsiderar esta decisión.

-¿Son posturas irreconciliables?

-No. Además Cazorla lo ha dicho públicamente. Si ha podido cometer algún error o ha dicho alguna palabra más alta que otra o incluso si es una cuestión de espacios o de repartir funciones, cree que hablando se entiende la gente y está en esa disposición. Pero por mucho que te pueda molestar algo, lo que no puedes poner es en cuestión un proyecto. Yo creo que Mabel es una mujer de partido, ha demostrado que estaba en Cs porque creía y cree en este proyecto, pero las circunstancias han sido así y espero que sean argumentos de peso para justificar una decisión de este tipo.

-Miguel quiere resolverlo...

-Sí, está en esa línea, al igual que Rafa Burgos y el partido. Hemos hablado con los responsables institucionales a nivel andaluz y nacional, que son los que tienen la última palabra a la hora de plantear asuntos de este tipo. Se ha seguido todo el protocolo que Ciudadanos establece cuando hay un tema de este envergadura y lo que estamos esperando es poder mantener conversaciones y ver si hay posibilidad de reconciliación y que el tema personal no afecte a un partido que en Almería está creciendo muchísimo no solo en intención de voto si no en confianza. En Almería nos consideran el partido más útil al igual que está pasando en otras provincias de Andalucía. Ahora es un gran momento para poder crear un gran proyecto definitivo que en 2019 nos pueda llevar a gobernar esta ciudad.

-Más conflictos, ahora el de las infraestructuras de la provincia, ¿entiende que los almerienses se sientan aislados?

-Es probable que los almerienses se sientan aislados. Es muy difícil que se les pueda explicar a los ciudadanos cómo se construyen túneles y llegue otro gobierno y los tapie; y cómo después de tantos años esperando una infraestructura tan importante para la ciudad, no solo desde el punto de vista de viajeros, también de mercancías, sea tan difícil explicar cómo se puede estar 12 años esperando a que estas infraestructuras se culminen. Además, Almería no pide caprichos, pide infraestructuras necesarias, y no se hace nada a nivel nacional ni a nivel autonómico por resolver los problemas.

-¿El color político es un obstáculo?

-Sí. Hay un grave problema de colaboración entre administraciones y el color político. Desgraciadamente lo comprobamos en el día a día. Siempre hay problemas de competencias y el culpable no soy yo, es el otro. Esto debe acabar de una vez por todas. Escuchaba el otro día unas declaraciones de una entidad de Almería que me hacían reflexionar y llevaba razón. El principal obstáculo que tienen hoy las ciudades para desarrollarse somos la clase política porque miramos a las urnas y no miramos a los problemas de la gente. Ahí es donde Ciudadanos intenta diferenciarse, porque otros buscan ser útiles solo a los intereses de su partido. En Almería he tenido la oportunidad de comprobarlo en los últimos años. Tengo una compañera, Marta Bosquet, que es una luchadora incansable, no hay ni un solo día en que no tenga un tema encima de la mesa. Nos tiene al día y nos plantea soluciones que intentamos llevar al Parlamento. El AVE, junto con otras obras importantes, son claves para el desarrollo de esta Ciudad. Llevamos 27 años intentando poner en marcha el Corredor Mediterráneo; ahora parece que en 2018 empezará a contar para los proyectos de infraestructuras del Gobierno. Pero una de las infraestructuras que más hemos peleado para Almería, curiosamente no está en Almería, está en Granada, es la canalización de la presa de Rules. Y también hablamos del trasvase del Negratín, de las desaladoras o de cuestiones que pueden ayudar a resolver a Almería el problema del abastecimiento de agua. Es necesario garantizar agua no solo para la población, si no para su motor, que es el sector agroalimentario. Pues la presa de rules garantizaría el riego no solo al Poniente, también a la Costa Tropical de Granada y llegaría a la provincia de Málaga. Esa obra, que son 231 millones de euros, es responsabilidad del Gobierno central. Pues bien, hemos conseguido desde Ciudadanos que se metiera presupuesto en Andalucía para llevarla a cabo sin tener competencias. No hemos conseguido en el Gobierno de España, pese a que Cs está impulsando este proyecto también allí, apueste ni un céntimo por esa obra que está vertiendo al mar agua que podría ser utilizada para las explotaciones agrarias y el consumo agrario en tres provincias.

-¿Y qué piensa un ciudadano común de eso?

-Tendría que correr al político a gorrazos. Es que son cosas esenciales. Que sí, que podemos traer el AVE, pero resulta que puede que cuando llegue, aquí ya no hay nadie. Porque lo fundamental es garantizar el empleo a través de estas obras de infraestructuras que no son tan costosas. Son decisiones de voluntad política. Lo que pasa es que nosotros aún no tenemos la fuerza suficiente para impulsar estos proyectos, espero que más adelante la podamos tener y podamos dar solución porque son posibles. Si fueran imposibles diría claramente que estamos vendiendo humo. Solamente hace falta darle al botón del sí y no al del no porque esto es Andalucía y es del PSOE y en Madrid está gobernando el PP. Y tampoco me vale el discurso del PSOE, porque cuando gobernó Zapatero tampoco se hizo. Muchas veces los políticos no somos conscientes de la realidad del ciudadano y debemos bajar más a la arena.

-En breve Cs tiene primarias, ¿es posible que solo haya una candidatura?

-Es posible pero no lo creo. En Cs hay mucha gente válida. Cada vez más. Mi candidatura va a estar, ya te lo anuncio. Me encuentro con fuerzas y creo que hemos hecho un gran trabajo y hay que darle continuidad en los próximos años. Hemos consolidado un proyecto importante en Andalucía y ahora es el momento de seguir creciendo. Pero bienvenidos sean los compañeros que decidan dar ese paso. Yo supongo que habrá más.

-¿Usted es un buen líder?

-Lo importante en esto de ser un líder es no sentirte líder de nada, si no sentirse uno más del grupo. Intentar tomar las decisiones cuando tienen que tomarse y compartir el proyecto con los compañeros. En Cs Andalucía hay muchos líderes porque cada uno, dentro de su labor, está asumiendo responsabilidades. El interés del grupo prima. Si solamente miras por tus aspiraciones personales y no te das cuenta que junto a ti tiene que ir mucha gente acompañándote, pues lo tienes muy difícil. Afortunadamente, creo que he conseguido hacer muy buenos líderes en Andalucía como buen entrenador de voleibol que soy.

-De unas primarias a otras, ¿cómo ve a Susana Díaz tras su dolorosa derrota?

-La veo recomponiéndose. Los primeros días no encajó la situación bien, pero ya ha asumido que hay un secretario general en su partido y que su papel es el de estar en Andalucía y centrarse en los temas de Andalucía como presidenta, algo que ha puesto un poco en tela de juicio durante estos dos últimos años. Seguramente veremos una Susana Díaz muy diferente a partir de septiembre en la gestión, porque ahora lo único que tiene es el escaño de diputada y la presidencia de la Junta para demostrar cuál es su proyecto y llevarlo a cabo. Yo la respeto muchísimo, es una mujer que tiene que tomar decisiones muy difíciles cada día y le tengo mucho respecto. Entiendo de las necesidades del momento y de lo que habrá tenido que sufrir internamente... y lo que le queda desde aquí hasta 2019. Espero que se recomponga porque si yo soy el candidato de Cs, me gustaría competir con la mejor Susana Díaz, como deportista que siempre he sido y soy, me gusta competir con los mejores, no porque el equipo rival no se presente, que es lo que le gusta a Juanma (Moreno). Estamos en un momento en que la comunidad necesita grandes cambios y grandes reformas y para eso hay que poner toda la carne en el asador. Y eso es lo que voy a hacer, competir con Susana Díaz y con todos los que se pongan por delante.

-¿Qué fallaba en el gobierno para tener que reestructurarlo?

-En este tiempo, ella ha delegado en un consejo de gobierno que finalmente tuvo que renovar porque no estaba contenta con el trabajo que estaba desarrollando. Si tu tienes un buen trabajador en tu empresa no lo despides, lo que haces es incentivar. Se dio cuenta de que la Sanidad y la Justicia no estaban funcionando, de que la Educación tenía serios problemas y se le iban a poner más graves y que había temas encima de la mesa, como los sectores productivos o el sector agroalimentario, que no tiraban como tenían que tirar en función del potencial que tenía Andalucía. Esos cambios tendrán un recorrido a lo largo de estos dos años. Pero, evidentemente, ella no estuvo aquí, y eso supuso un deterioro.

-¿Qué tiene que hacer la presidenta de la Junta para que le apoyen en los próximos presupuestos?

-Lo hemos puesto claro desde el principio. Tenemos un acuerdo y lo cumplimos desde el principio y esperamos que quien lo firme con nosotros lo cumpla y dentro de ese acuerdo había una serie de propuestas que pretendían devolverle la sonrisa a los andaluces en muchas áreas con aportación de más recursos públicos y humanos, y ahí está.

-¿No se está recortando?

-Quien diga hoy que en Andalucía se recorta en Educación y Sanidad, miente. Y además lo hace intencionadamente. Dos años después de la firma de ese acuerdo se destinan 1.000 millones de euros más a la sanidad y 700 millones más a la educación, y además se ha contratado personal. Mientras el PSOE cumpla con el proyecto y el documento que nosotros presentamos, no tenemos motivos para retirar nuestro apoyo en materia de presupuesto y documentos firmados. ¿Qué ocurre? Que en materia fiscal no solo planteamos una reducción en el impuesto de la renta de las personas físicas en Andalucía, que ya lo hicimos y ha repercutido en el bolsillo, también planteamos una reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En un primer paso se tomó la decisión de bonificar el campo andaluz, como ya se ha hecho. Ahora, hemos llegado al acuerdo de trabajar para modificar el ISD y el impuesto no solo para el campo andaluz, sino llevando a cabo una gran reforma fiscal, y en eso estamos. Para que Susana Díaz pueda negociar los presupuestos de 2018 con Cs, habrá que llevar esa gran reforma en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Lo que pretendemos es que las grandes fortunas sigan pagando con un impuesto justo pero que la gente trabajadora, cuyos padres quieran dejar una propiedad inferior a un millón de euros por heredero, no tenga que pagar. Y eso es lo que tenemos en nuestro proyecto. Cuando el PSOE entienda que eso es de justicia social, podremos hablar de los presupuestos de 2018. Y hablaremos de aumentar presupuestos en materia de agricultura, porque se va a aprobar una Ley en septiembre. Tratamos de dotar de más medios económicos a Educación y Sanidad porque también vamos a aprobar una Ley de la Sostenibilidad de la Salud Pública; y porque vamos a poner en marcha la Ley de Formación Profesional a partir de septiembre. Así como de dotar con más recursos a autónomos y emprendedores porque se aprueba otra ley de Emprendimiento. Ponemos encima de la mesa propuestas sensatas, viables y con financiación. Ciudadanos no ha pedido ni un sillón, ni un móvil, ni un coche, esa es nuestra diferencia negociando presupuesto frente a otro partidos. Recuerdo cuando Pablo Iglesias le pedía a Pedro Sánchez un ministerio antes de negociar.