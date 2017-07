Mabel regresa a Cs y deja el apretón de manos con Cazorla para otro día

No hubo apretón de manos entre Mabel Hernández y Miguel Cazorla. Al menos en el plenario y ante la petición de los periodistas. Que la concejal haya regresado a Ciudadanos no significa que, en apenas una semana, se ponga fin a "la falta de entendimiento" que esgrimió para marcharse del grupo. El gesto, igual, se produce más adelante, cuando la herida haya sanado. De momento, lo que ha conseguido Ciudadanos es cortar la hemorragia. Mabel Hernández, Miguel Cazorla y Rafael Burgos llegaron juntos al pleno, dialogaron e incluso mantuvieron breves encuentros con el resto de portavoces de la corporación. En ese sentido, la imagen está cuidada, parece sana.

En principio, ayer solo debía ejecutarse un pleno. Fue convocado con carácter de urgencia para oficializar la marcha de Mabel. En él, además, había que aprobar la propuesta de composición de las comisiones del pleno y el resto de órganos municipales debido a su marcha, pero estos ya sobraban una vez que pidió reintegrarse y sus compañeros de partido, Miguel Cazorla y Rafael Burgos, presentaban otro escrito firmando y resaltando su conformidad plena. El segundo de los puntos, en el que se debía aprobar la marcha de la concejala, había que ejecutarlo sí o sí al no admitir la secretaría municipal retractación alguna, pero su reincorporación no era posible ejecutarla en el mismo pleno, pues según las disposiciones legales vigentes en materia del régimen local, no es posible introducir en sesiones plenarias extraordinarias nuevos puntos del orden del día. Así que, en un día, dos plenos, uno para confirmar la marcha de Mabel y otro para ratificar su vuelta.

Y, al final, regresó. Y su vuelta es fruto de la solución aportada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y por un informe del secretario municipal que apela al artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) que "permite la integración de concejales no adscritos al grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos".

Además, se da la circunstancia de que entre la solicitud de abandono, con fecha de 12 julio y la de reintegración al mismo grupo de procedencia, con fecha 17 de julio, no han mediado más de cinco días, cumpliéndose el plazo establecido en el artículo 38.2 del reglamento orgánico del pleno del que disponen los grupos para la adscripción de miembros a los mismos.

Mabel Hernández se volvió a explicar tras las dos sesiones plenarias: "El paso que yo di en su momento fue pensado, pero, por encima de todo eso, me reitero y creo que el proyecto de Ciudadanos es único y muy importante para mi. Llegué a él con mucha ilusión y sigo con ella. Espero dejar lo mejor de mi misma para que esto salga hacia delante". Miguel Cazorla lamenta la situación "porque no ha sido una cosa agradable" y dice respetar lo que ha hecho Mabel, mostrándose satisfecho porque se ha reconducido todo. En cuanto a si hay cambios en el funcionamiento interno, expone que "hemos hablado y lo que haya que cambiar, se cambiará sin ningún problema".

Pérez Navas (PSOE) dice que el Ayuntamiento ha sido el hazmerreír durante unos días y el alcalde (PP) alega que ha respetado las decisiones pero es consciente de que esto un espectáculo más de los que ya se han producido durante esta legislatura.