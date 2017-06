Magia y fuego en la arena y el cielo para celebrar la noche más corta del año

El fuego purificador ha vuelto a prenderse un año más en las playas de la capital almeriense. Miles de personas tomaron la arena y elevaron desafiantes castillos y prendieron fuego a incontables hogueras en una nueva noche de San Juan, que pese a ser la más corta del año conquista con su magia a todo el que participa en esta festividad en la que no pueden faltar las barbacoas, las risas y un baño iluminado por un cielo multicolor rebosante de fuegos artificiales. Los más osados conquistan posiciones a primera hora de la tarde aunque lo normal es llegar más tarde a puntos como la playa de San Miguel, El Palmeral, etc. A cada paso, el "sanjuanista" se encuentra con personas llegadas de todos los lados de la provincia, del resto de España e incluso del extranjero. Por ejemplo, Sergio y Antonio son autóctonos en toda regla, pues son vecinos de El Zapillo y cuando hablaron con Diario de Almería iban a reunirse con varios amigos para "tomar la cenilla, encender la barbacoa y lanzanos a las doce al agua". Un poco más adelante aparecen Alejandro, Rubén, Chacón y Fermín cargando numerosos palés y un colchón con la intención de montar un "chiringuito" frente a La Térmica, disponer de cómodos asientos y sobre las cinco "quemar todo lo que quede, y el resto a la basura". Efectivamente, apenas una hora más tarde habían levantado una notable fortaleza de madera en la que se daban cita más de una veintena de amigos.

No todos se encuentran en el Paseo Marítimo por diversión. Dos agentes de la Policía Local narran a este periódico cómo llevan ya unas cuantas horas patrullando para evitar que el tráfico se acumule y garantizar la seguridad ciudadana, que no haya conflictos y problemas, sobre todo cuando se haya consumido alcohol. Reconocen que con el panorama internacional actual la gente "tiene miedo" y un simple petardo puede provocar una alteraciín, algo contra lo que luchan. Sigue el recorrido y María, Mari, Eva y Marta se ponen frente a la cámara. Son unas jóvenes vecinas de Guadix que este año comenzarán la universidad y ésta es su primera vez en el San Juan de Almería. Aunque no conocen todos los particulares ritos de la noche, quieren pasarlo bien, comer, relacionarse y a las doce "ver los fuegos artificiales desde el agua, porque dicen que trae suerte". Apenas unos metros por delante se encuentra una mesa llena de miembros del Partido Comunista de Almería, que celebran el "único San Juan republicano" con banderas tricolor y unas buenas viandas sobre la mesa. A pocos pasos también aparecen unos estudiantes de 2º de Bachillerato que han construido otro fortín y tiran una colección entera de apuntes al fuego. Y es que quemar lo que uno quiere dejar atrás es fundamental, como bien saben también Elena, Rocío, Isa, Maite, Rubén, Adrían y José, que quedaron en quemar "lo que pillemos". Entre los asistente, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, que junto al edil Manuel Guzmán pasa revista al dispositivo de seguridad que debe velar para que el "ambientazo" de la playa no se traduzca en incidente. El regidor apela a los ciudadanos para que se diviertan con "responsabilidad y cabeza" y recojan la basura. Pasada la Térmica un grupo de legionarios asegura que lleva allí desde las dos de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. Aunque tal vez más emotiva sea la estampa de Jaime y Ángeles, dos hermanos que todos los años se sientan en el mismo banco del Paseo Marítimo a las ocho y con sus aperitivos y la tradicional coca, aguardan a los fuegos artificiales.