Mal cOBRADOR

Los informes sitúan al de Almería entre los primeros ayuntamientos de capital de toda España más rápidos a la hora de pagar a las empresas proveedoras, sin embargo no parece que el Consistorio almeriense se tome la misma prisa en el momento de cobrar o es, en este gesto, menos persuasivo. Ha tenido que dar por prescritos un largo de listado de adeudos, cuyo valor conjunto casi alcanza los cuatro millones y medio de euros, una cifra más que considerable y que coloca al Ayuntamiento como una administración morosa al cobrar de lo que resultan beneficiadas, paradójicamente, el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía.

En una reciente Junta de Gobierno Local, al equipo de Ramón Fernández-Pacheco no le ha quedado otra que dar de baja en la contabilidad municipal -y por ende, no incluir más en el apartado de posibles ingresos del presupuesto municipal- derechos de cobro que no ha conseguido, por una razón u otra, registrar en caja. Son facturas todas ellas vencidas, anteriores al 31 de diciembre de 2010.

La relación es extensa y la comienzan dos débitos contraídos por la Asociación Cultural Universitaria de Almería y de la empresa Onyx Aseo Urbano por, en este caso, la subvención concedida para los Campeonatos de Voley Playa, Año Olímpico 92. Efectivamente, ambos derechos de cobro datan de hace un cuarto de siglo, siendo este aspecto más llamativo que el propio importe, de apenas 53 y 12.020 euros respectivamente. Pero en las siguientes facturas los importes son en su mayoría superiores en este listado que soporta 115 débitos vencidos y en el que lo que más se repiten son nombres de administraciones.

El Gobierno central, entre sus distintos ministerios y departamentos, es el que acumula más impagos. En total, 30 derechos de cobro prescritos, y es también el que suma una mayor cuantía: 1.684.121 euros. Esta cantidad se la reparten el Ministerio de Justicia, la Agencia Estatal Tributaria, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la Subdelegación del Gobierno, la Tesorería General o el Ministerio de Hacienda y Economía. Este último es el que se lleva la palma en todos los sentidos: aúna un total de 13 débitos por importe conjunto de 1.042.665 euros, entre los que figura la factura más ostentosa, de 753.241 euros. Data del año 2008 y corresponde a una subvención no cobrada de los fondos de cohesión, cuyo importe fue empleado por el Ayuntamiento en la red de abastecimiento de la avenida de Cabo de Gata y paseo marítimo.

La Junta de Andalucía computa un total de 25 deudas prescritas, que arrojan una cifra conjunta de 627.571 euros. Son en su mayoría cantidades pendientes de abonar por parte de la Consejería de Obras Públicas, aunque también figuran otras ramas como la de Turismo.