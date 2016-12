La Mancha que vio Cervantes (21)

"No hubo en la historia un mejor lector que este Quejana, quien hubo de ser un verdadero Eros del literator pues todo lo que leyó lo creyó, y todo lo que creyó, lo creyó para crear más fe en apoyo de su fe" (Don Qui?Don Quejado de las Manchas, litografías, óleos y textos de R. Matta).

EN verdad debía ser, y lo sigue siendo con matizaciones, impactante la visión de los pueblos manchegos en los cuales, salvo raras excepciones como Villaescusa de Haro cuyas casas "son moderados edificios en común de dos y tres suelos", predominaban de manera absoluta las viviendas de una sola planta.

La apreciable horizontalidad del caserío se incrementaba al asentarse sobre la llanura manchega, no menos horizontal, a la que se oponía la verticalidad de las iglesias de considerable altura, bastantes construidas con caliza miocénica de color pardo, excepto algunas como la de Iniesta de "tapiería de tierra con costra de cal y arena, de maderamiento cubierta y tres naves", la impactante visión se acentuaba con las airosas y altas torres, de lo que son conscientes, entre otros muchos, los vecinos de Almodóvar del Campo y Quintanar de la Orden.

La percepción del carácter representativo de los templos se tiene incluso cuando están construyéndose. El 31 de diciembre de 1575 Argamasilla de Alba manifiesta "de presente, en esta villa, se hace una iglesia de tres naves, en que las tres capillas mayores están de altura que han de estar, y no cubiertas y los demás edificios del pueblo no hay ningunos señalados, por ser el pueblo nuevo como es".

Las "casas de la Tercia/de la Encomienda" estaban omnipresentes en los numerosos pueblos manchegos de las Órdenes Militares, tal como se pone de manifiesto en las Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II.

En El Toboso "hay una casa de la Mesa Maestral de Santiago, muy grande y principal, hecha de cal y canto".

En la villa de Almodovar del Campo, "situada en el Campo y Orden de Calatrava una de las tres militares, ay unas casas de Encomienda, a la cual es aneja la fortaleza de esta villa que está extramuros, es una fortaleza de cuatro torres con su caba a la redonda".

En Argamasilla de Alba, de la Orden de San Juan, tiene el prior de San Juan una casa suya que se dice la Tercia, donde recoge y tiene los diezmos del pan que en esta dicha villa se diezma, y que en ella vive el mayordomo".

Villarrubia de los Ojos cuenta con "unas casas que solían ser de la Encomienda de esta villa, que al presente las tiene y posee el dicho señor conde de Salinas, porque las compró cuando compró esta dicha villa", de la Orden de Calatrava, a la Corona.

El Cuestionario/Interrogatorio para hacer las Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II (Archivo/Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial) no dejaba cabo suelto alguno, resulta significativa

la pregunta 36 del correspondiente al año 1575 y 31 del de 1578 sobre "Los edificios señalados que en el pueblo hubiere". A la vista de todo lo expuesto anteriormente, no es de extrañar una respuesta en la línea de que "no hay edificios señalados" dada por pueblos tan representativos como: La Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, El Provencio, La Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden, La Roda (donde "hay algunos hombres muy ricos y poderosos"), Tarazona de la Mancha, El Toboso, Miguel Turra, Caracuel, Almodóvar del Campo, etc.

Entre las escasas excepciones cabe reseñar los casos de Villaescusa de Haro (500 vecinos, 2.500 habitantes), Villarrubia de los Ojos (186 vecinos, 837 habitantes) y San Clemente (1.300 vecinos, 5.850 habitantes).

Villaescusa de Haro, de la Orden de Santiago

30 de noviembre de 1575

Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II

Hay dos casas señaladas, la una edificó don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo que fue de Cuenca, es de principal edificio de cal y canto, tiene un cuarto acabado con una torre alta, y corredores, y otros dos comenzados hasta el primero suelo con sus anchurosas bóvedas; la otra edificó el licenciado Gallego, alcalde que fue de Corte, tiene encima de la puerta una buena torre, toda de cal y canto.

Villarrubia de los Ojos

12 de diciembre de 1575

Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II

En cuanto a los trenta y seis capítulos dijeron que al presente no hay edificios señalados, mas que en las casas de palacio que el conde y señor tiene y posee.

San Clemente

28 de diciembre de 1575

Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II

Al trenta y seis capítulos responden que en esta villa hay una casa de ayuntamiento de piedra franca, de sillería las fronteras, con muchas medallas de reyes y príncipes y un escudo muy grande de las armas reales que están en la dicha frontera que sale a la plaza de dicha villa; con catorce arcadas, siete bajas y siete altas, con muy costoso edificio.

Y, hay una torre fuerte que es de un caballero, señor de un pueblo que está a tres leguas de esta villa, que se llama la villa de Minaya.

Al trenta y nueve capítulos se responde que no hay casas notables, sino es una casa que es del mayorazgo de Minaya.

A el cincuenta y tres capítulos se responde que en la dicha villa hay un monasterio de la Orden de San Francisco, muy principal y de muy principal casa.

Hay otro monasterio de monjas de la Orden del Señor San Francisco.

Los cuales dichos monasterios fundó la dicha villa de San Clemente de sus limosnas, en tiempo que la dicha villa tuvo más población y posibilidades entre las gentes que vivían en aquel tiempo.

OTROS ESPACIOS

1651, octubre, 15. Mula (Murcia)

Testimonio sobre los grandes destrozos en construcciones y tierras de labor y las elevadas pérdidas económicas a causa de la tormenta del día 14 de octubre de 1651 conocida con el nombre de "Lluvia de San Calixto".

Archivo Municipal de Mula. Libro 3 de Veredas.

Don Juan de Valcárcel Hurtado, vezino desta villa y regidor della en el estado de los hijosdalgo, como más combenga digo que el sáuado, que se contaron catorçe del pressente, a la madrugada antes de amaneçer sorbrevino en esta villa vna tempestad de vientos y agua tan grande que la ha destruido y hecho daños yncreíbles.

Porque a derriuado la torre del relox, arruinándola hasta los çimientos, con cuya cayda se han hecho pedaços todas las armas e ynstrumentos del relox. Cuio reparo y nueua fábrica, siendo tan necessaria para el gouierno desta villa que no se puede passar sin él, no se puede hacer con dos mil ducados.

Ha roto el açud y pressa, por donde se saca del río el agua para el gouierno desta villa y cultibo de su güerta, rompiendo la obra de cantería por dos partes.

Y lleuándose de rayz más de ducientas varas de vn muro, por donde se lleuaua el agua, siruiendo de açequia para esta villa.

Y ha derriuado vn arco y alcantarilla que seruía para pasar el agua por el barranco que llaman de las Canales. Siendo su fábrica de vn muro de catorçe palmos de grueso.

Y toda la demás açequia, que ha quedado, está tan çiega y llena de tarquín, piedras y troncos de suerte que es impossible traer el agua sin hacerla todo de nuebo. En que para haçerlo con la seguridad y firmeza que el casso pide son menester más de tres mil ducados.

Y si se acaua de lleuar el pedaço de la pressa que a quedado, que con la dilación corre euidente peligro, no se podrá traer el agua a esta villa con treinta mil ducados. Con que de necessidad se despoblará por faltarle el agua para su conseruación.

De lo qual se a seguido tanbién el auer faltado todos los molinos de harina, con que actualmente se padece ya hambre y estrema necessidad.

A anegado y hecho tollos y barrancos gran parte de la güerta y campo. Destruiendo y lleuándose la abenida todos los sembrados y muchas heredades arboladas, de suerte que no aprouecharán sino se buelben a sembrar porque en vnas partes a rouado la tierra y llebádose el barbecho y simiente, y en otras arrancado los árboles y cassas de las heredades y las a cubierto de arena y piedra con que quedan totalmente perdidas.

A anegado muchas casas en el lugar, derriuándolas por los çimientos, sacando de otras el vino y aceite y demás frutos, con que totalmente ha destruido a los vezinos, y aún se teme la ruina de muchas cassas que la está amenaçando por estar abreuadas de la mucha agua.