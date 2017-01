La Mancha que vio Cervantes (22)

"Que del alma-Quijote y el cuerpo-Sancho Panza vuele una psique cierta a la verdad del sueño; que hallen las ansias grandes de este vivir pequeño, una realización invisible y suprema" (Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza, 1905).

HALLÓ don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea; las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle; la bodega en el patio; la cueva en el portal, y muchas tinajas a la redonda, que, por ser del Toboso, le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea… Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico; pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. (Don Quijote, II-18).

Argamasilla de Alba

31 de diciembre de 1575

Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II (Archivo/Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial)

El alcaide Juan de Zúñiga, vecino que fue de esta villa, y su mujer dejaron un patronazgo en cabezas de Alejo de Zúñiga y María de Huerta, sus sobrinos, en unas casas principales en esta villa, con una huerta de arboledas junto a la dicha casa, que pasa el río de Guadiana por medio, y seiscientas fanegas de tierras. Con cierto cargo de misas y oficios y hacer ciertas fiestas de Nuestra Señora y del Nombre de Jesús, perpetuas.

Aunque no siempre, en los pueblos residían algunos labradores medianos, acomodados, y unos pocos considerados "hombres ricos y poderosos", y si bien sus casas no aparecen referidas como "edificios señalados", diferían abismalmente de las del resto de los vecinos, en su inmensa mayoría jornaleros.

La casa del labrador rico, amplia y frecuentemente de planta baja, se abre al exterior por grandes puertas adinteladas para el paso de carros y caballerías. Aparece la sillería en las esquinas y el ladrillo en hiladas horizontales y verticales como cajón del tapial. La cubierta es de madera y el tejado de acanalada teja árabe.

En líneas generales la vivienda se organiza de la siguiente manera:

- Planta rectangular.

- La puerta principal a la calle, con portada de cantería, da paso al zaguán.

- Desde éste se accede a algún dormitorio, cuarto de estar y cocina y a un elemento esencial: el patio.

- En el patio, de suelo de guijarro, encontramos el pozo y la entrada de la bodega subterránea, fundamental en una tierra de viñedos.

- En algún caso, el patio se antepone a la vivienda propiamente dicha.

El ama tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa. (Don Quijote, II-7).

- Mediante un pasillo se accede a otros dormitorios y a la cuadra.

- Finalmente el corral, de gran amplitud, al que se llega a través del pasillo existente en el interior de la casa, y directamente desde una calle secundaria, por una portalada ancha y de gran altura, para el paso del carro con su carga.

Por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuanta facilidad había dado principio a su buen deseo. (Don Quijote, I-2).

Todo eso no me descontenta; prosigue adelante -dijo don Quijote-. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo caballero.

No la hallé -respondió Sancho- sino ahechando [limpiando o cribando] dos fanegas de trigo en un corral de su casa. (Don Quijote, I-31).

Si la casa es de dos plantas, en el patio interior, al cual se llega desde el zaguán, aparece el porche configurado por pilares o columnas sobre los que vuela una galería abierta, con pies derechos de madera.

Aunque la casa tenga dos pisos, las habitaciones suelen estar en la planta baja, mientras la alta sirve de granero, desván y almacén.

OTROS ESPACIOS

1651, octubre 30. Mula (Murcia)

Testimonio sobre los grandes destrozos en construcciones y tierras de labor, las elevadas pérdidas económicas a causa de la tormenta del día 14 de octubre de 1651 conocida con el nombre de "Lluvia de San Calixto" y petición de ayuda.

Archivo Municipal de Mula. Libro 3 de Veredas.

Don Juan de Valcárcel Hurtado, vezino y regidor desta dicha villa en el estado de hijosdalgo, ante su merced de don Alonso Hernández Melgarejo, alcalde hordinario desta villa en el dicho estado, para esta ynformación presentó por testigo...

A Juan de Jódar, vezino desta villa, de quien su merced reciuió juramento en forma de derecho y auiéndolo fecho como se requiere, y siendo preguntado por el tenor de la dicha petición dixo:

Que saue como ayer, que se contaron catorce del presente, antes de amanecer, muy de madrugada, vbo en esta villa tal tempestad de ayre, piedras, yagua, que jamás se a visto cossa semejante. La qual a hecho grauíssimos daños en esta villa, su término y jurisdición.

Y en especial derribó el relox y la torre en donde estaua hasta los cimientos. En cuio reparo, que es neçessario para el gouierno desta villa para la distribución de las aguas, son necessarios, a común sentir de todos, más de dos o tres mil ducados.

Y anssimesmo rompió el açud y pressa del río, por donde se saca el agua para esta villa, haciéndole dos portillos grandíssimos y quebrantando toda la demás obra. De manera que si en su reparo no se gastan dos o tres mil ducados en la primera crecida del río se llebará lo que queda, con que este lugar quedará ympossibilitado de hacer otra pressa, assí por la falta de sitio como por la excessiua costa.

Y anssimismo, saue que la dicha abenida rompió y se llebó, de todo punto, vn pedaço de acequia, de más de ducientas varas, que estaba fundada al margen del río, la orilla abaxo. La mayor parte de vn muro grandíssimo de cal y canto y todo se llebó el río sin dexar señal del.

Y assimismo se llebó vn arco y alcantarilla que avía para cruzar y passar el agua del varranco que dicen de las Canales.

y toda la demás azequia, desde el açud hasta esta villa, que será más de legua y media de distancia, la a cegado y llenado de pinos, robres, arena, piedra, y peñas muy grandes. Con que es necessario abrirla de nuevo, con grandíssima costa.

De lo qual ha resultado el auer faltado los molinos arineros desta villa con que por falta de arina se perece de ambre.

Y está el lugar para despoblarse, porque demás de lo dicho la dicha tempestad y fuerza de agua ha arramblado y destruido las güertas y campos, lleuándose los árboles y senbrados con la tierra baruechada y mouida en que estauan y cubriendo lo demás con montes de arena y piedra, con que en muchos años no serán de prouecho hasta que de nuebo se purifiquen y allanen, en que se abrán de gastar excesiuas cantidades.

Saue también que con la mucha agua de la dicha tempestad se an hundido muchas cassas y las demás, por estar abreuadas, están amenaçando ruina, y que se ha llevado de otras muchas el trigo, vino y aceite y demás frutos que auía en ellas.

Y aciendo en todo grauíssimos e yncreybles daños, tanto questa villa y sus vezinos se hallan apurados, porque esta desgracia ha sido tan grande y a venido después de tantas neçessidades como los vezinos padecen de muchos años a esta parte con las secas, plagas de langosta, yelos y graniços que an quitado totalmente los frutos, y con el contaxio de peste que se padeció el año passado de quarenta y ocho en esta villa.

Y sus vezinos en la necessidad y pobreça mayor que xamás se a visto, biéndose sin sustancia alguna y perdidas sus haciendas, con lo cual tiene por cierto que si Su Maxestad no la hace alguna merced faboreciéndola con alguna ayuda de costa para reparar la dicha ruina, aliuiándola de tributos por algún tienpo y concediéndole facultad para que vsse de algunos medios y arbitrios para los dichos reparos, no se podrá conserbar y será fuerça que se despueble de que resultará el que todos los vecinos, aunque sean los más arraigados ayan de quedar tan pobres que necessiten de pedir limosna para sustentarse, yrse a trabaxar a jornal a otros lugares para sustentarse, con a que muchos no lo podrán haçer.