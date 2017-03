Marea Blanca sale a la calle a "exigir una sanidad pública y de calidad"

La plataforma Marea Blanca ha convocado una manifestación el próximo domingo 12 de marzo para "exigir la sanidad pública y de calidad que Almería merece" y acabar con las "carencias" que presenta "como si no fuera una provincia andaluz que tiene las mismas necesidades en salud que el resto". El coportavoz de la Marea Blanca en Almería, Fernando Plaza, ha animado a los usuarios y profesionales sanitarios a acudir a la manifestación, que arrancará a las 12: 00 horas desde la Puerta de Purchena en la capital, vestidos de blanco "para que se visualice la Marea Blanca" así como a que cada uno lleve sus eslóganes, puesto que este movimiento "parte desde abajo" para que cada uno pueda "participar" y "hacer suya" la marcha reivindicativa. La coportavoz de la plataforma Carmen González ha insistido en que Almería está "a la cola de Andalucía y de España" en camas hospitalarias por habitante, sentido en el que ha incidido que aunque desde la Administración andaluza se considera esta medida obsoleta, desde el Gobierno autonómico "se conciertan camas en clínicas privadas", lo que demuestra que "la población requiere más camas". Asimismo, ha criticado que sea "cada vez más difícil" que un médico de familia derive a un paciente a un especialista; cuestión que ha achacado a que cada uno de los médicos de atención primaria "tiene un número de derivaciones al año" que iría ligado "a un plus de productividad" que "se pierde si se saltan el número de especialistas a los que derivan". "Nadie valora si las derivaciones están hechas con calidad, sino la cantidad, qué número de derivaciones se hacen y si están bien hechas o no", se ha quejado González. La coportavoz ha señalado además otros motivos para secundar la manifestación, entre los que se encuentran las "privatizaciones del servicio público" tanto para "operaciones" como en "cuestiones diagnósticas". "La sanidad pública tiene equipamiento, TAC, maquinaria, pero no contrata para usar esa maquinaria".