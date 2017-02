Mareas blanca y verde para defender la sanidad y la educación almeriense

"No entendemos por qué estas críticas ahora"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, asegura que "la administración respeta todas las manifestaciones que la sociedad quiera hacer y siempre escucha a todos los colectivos". Sin embargo, insiste en que "lo que no entendemos es por qué esta marea ahora, precisamente cuando se están recuperando los derechos de los profesionales, cuando se ha pagado la extra del ejercicio 2012, cuando los eventuales pasaron del 75% al 100%, y cuando después estos eventuales han pasado a ser interinos...". Fernández recuerda que en Almería, precisamente las listas de espera son con diferencia "mejores que en otras provincias". No obstante, destaca que "siempre se puede mejorar, es más, el objetivo de la Junta de Andalucía es ir hacia unos servicios públicos de excelencia y de calidad, no solo en sanidad, sino en todos los ámbitos". La delegada del Gobierno andaluz en Almería ha pedido públicamente a los colectivos "que valoren todo lo que tenemos y que hemos conseguido con mucho esfuerzo, a costa de los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque no hemos tenido prácticamente ayuda del Gobierno de la nación". Reitera que las puertas de la administración están abiertas para escuchar a todos los colectivos.