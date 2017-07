Mariano Larrazabal da claves de agromárketing a las empresas

El 95 por ciento de las empresas con presencia en Internet no tienen sus webs o blogs adaptados a la lectura o vista en el móvil y la gran mayoría además no facilitan un chat on line en sus páginas, cuestiones que les hacen perder un 35 por ciento de tráfico. Estas son cuestiones que puso sobre la mesa ayer Mariano Larrazabal, CEO de BIALAR, en su ponencia sobre Agromarketing. Ecosistema digital en el Curso de verano de la UAL 'SmartBioHouses: tendencias de negocio en el sector agroalimentario' , que se está celebrando en la Casa de las Mariposas de Almería y que finaliza hoy miércoles. Larrazabal destacó cómo hoy en día los usuarios de nuevas tecnologías comparten contenido en un 62% a través del ordenador y ya un 32% a través del móvil, lo que demuestra "que ya no somos una sociedad en la que el móvil es lo primero, sino lo único, como ya dijo Larry Page, CEO de Google". Y es que "el dedo se mueve más rápido que el ojo, tal y como lo demuestra el hecho de que la gente da a me gusta a los contenidos con una simple visualización" afirmó el profesional.

Por ello, este experto en marketing digital ofreció claves para el posicionamiento en Google, consejos sobre qué se debe hacer y que no a la hora de diseñar webs y contenidos en la red, siempre aplicando el marketing al principal motor económico de Almería: su agricultura.

El curso se clausura hoy con una ponencia de José Ángel Navarro, delegado de CAAE, sobre la importancia de los alimentos ecológicos.