Marta Bosquet: "Es un privilegio estar en la candidatura de Albert Rivera"

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos por Almería, Marta Bosquet, estará en la Ejecutiva Nacional de Albert Rivera si la candidatura del fundador de C's consigue el respaldo del medio millar de compromisarios que van a decidir el futuro del partido en la IV Asamblea General del 4 y 5 de febrero. Licenciada en Derecho y madre de dos adolescentes, la parlamentaria almeriense siente un "auténtico privilegio y orgullo" formar parte del equipo de Albert Rivera. Tiene claro, además, que estar en el núcleo duro de C's será muy importante para la provincia de Almería porque, aunque haya sido elegida por los militantes de la comunidad andaluza, siempre tendrá sobre la mesa los intereses y problemas de los almerienses.

El viernes por la tarde recibió la llamada del líder de C's para ofrecerle estar en una lista de España Ciudadana en la que serán otros dos los andaluces -Juan Marín y Raquel Morales- que la acompañen. Tras dar el salto al antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla como diputada autonómica, al que llegó después de más de dos décadas de abogacía y de un primer contacto con la política como asesora de GIAL, Marta Bosquet tendrá que estar también en Madrid al menos un par de veces al mes para formar parte de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos si en el congreso del próximo mes queda confirmada como la candidatura con mayor respaldo de la militancia. No será la única compromisaria de esta provincia, en total han sido designados ocho -frente a una previsión inicial de siete- que acompañarán a la parlamentaria en el cónclave dentro de una delegación de 77 representantes de la comunidad andaluza. Jesús Vicente, Marta Alcaraz, Jesús Baca, Irene Gálvez, Juanjo Moreno, Almudena Serrano y el diputado nacional Diego Clemente acompañarán a Bosquet como representantes de la provincia en el congreso de la formación. Todos apoyando sin fisuras al proyecto de Albert Rivera. El portavoz de Ciudadanos en el Grupo Municipal de Almería, Miguel Cazorla, decidió no presentar candidatura para ser compromisario en la IV Asamblea General y el concejal Rafael Burgos sí lo hizo pero los 314 afiliados que le apoyaron no han sido suficientes.

Marta Bosquet, nacida y criada en un bloque de pisos junto a la carretera de Ronda, continúa con su crecimiento dentro de una formación a la que llegara en 2013 convencida de que hay otra manera de hacer política.