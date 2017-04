Mata a su expareja en una acequia y se ahorca en un invernadero

Almería suma la segunda víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año. Una mujer de 25 años y nacionalidad rumana perdió la vida este lunes presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 30 y compatriota suyo, que posteriormente se ahorcó en un invernadero.

La chica desapareció este domingo. Su familia la esperaba y al no acudir a la hora de comer comenzó a sospechar que algo iba mal. Así, sobre las seis de la tarde sus familiares con el padre de la mujer a la cabeza acudieron al cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar para denunciar que no sabían nada de ella.

Los agentes iniciaron de inmediato un dispositivo de búsqueda pero no hubo resultado. No podía haberlo en este municipio ya que horas más tarde, sobre las ocho menos veinte de la mañana del lunes, un particular alertaba al 112 de Andalucía de que había encontrado a un hombre ahorcado en un invernadero en el cortijo Pisalé, en el paraje Rambla Lechuga, entre Los Llanos de El Alquián y Loma Cabrera.

Poco más tarde, una nueva llamada al 112 aumentaba el número de muertos: Un nuevo cuerpo se encontraba próximo al anterior en el interior de una acequia. Así, hasta el lugar se movilizaron rápidamente hasta el lugar. Allí encontraron a un hombre que colgaba de una cuerda desde el techo de un invernadero. A escasa distancia, en la acequia de la que hablaba la llamada telefónica, se encontraba una mujer que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Se trataba de la misma joven cuya desaparición había sido denunciada en Roquetas de Mar.

El hombre ha sido identificado como A.R., la expareja de la mujer, un hombre con antecedentes policiales -así lo apuntan desde su entorno cercano- pero que no contaba en su haber con denuncias previas por malos tratos, según han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno a Diario de Almería.

El hermano de la mujer ha explicado en declaraciones a los periodistas que ayer estaban celebrando el santo de su hermana varios familiares cuando ella se ausento y que en un primer momento pensaron que estaba con sus vecinos, pero de pronto escucharon cómo un coche se iba "con mucho ruido" de los alrededores de su casa.

Al llamar el padre de la mujer al teléfono móvil de su hija, respondió el exnovio y les dijo que los "dejaran en paz, que la chica estaba con él, que no quería hablar más con ellos y que estaban en Roquetas de Mar". Acto seguido, apagaron los teléfonos y tras esto la familia de la mujer interpuso una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil en este municipio.

El hermano, que ha explicado cómo la Policía les ha dado esta mañana la noticia, ha dicho que la mujer y su presunto asesino no vivían juntos pero habían mantenido una relación durante aproximadamente un año y ocho meses pero que ella lo dejó en diciembre, si bien él intentaba convencerla para volver e incluso "comenzó a amenazarla". "Un día le dijo a mi madre que nosotros íbamos a sufrir, no ellos dos", ha añadido.