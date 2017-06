Médicos y usuarios de Almería Centro siguen a la espera del '18 de Julio'

Médicos y usuarios del centro de salud Almería Centro esperan con ilusión, a pesar de que lo hacen desde hace más de una década, el traslado de sus consultas hasta el nuevo edificio del 18 de Julio. Una iniciativa que la Junta anunciaba años atrás pero que tampoco está garantizada al centro por ciento hasta que la Junta y el Ayuntamiento no aclaren cómo se distribuirán finalmente el espacio entre ambas administraciones. Fue en 2006 cuando la consejera, María Jesús Montero, detallara el proyecto para el 18 de Julio. Según este documento, el consultorio incorporaría dos consultas de medicina de familia, una de pediatría, una de extracciones y una consulta polivalente. Entre sus servicios se encontrarían la atención médica a demanda y de urgencias en consulta y domiciliaria, así como servicios de cirugía menor y enfermería y diversos programas (salud infantil y escolar, deshabituación tabáquica, etc.) y una unidad de atención al usuario. Según la estimación realizada, serían más de 5.000 los usuarios podrán beneficiarse de estos servicios. El consultorio en un principio estaba previsto ubicarlo en la planta baja del edificio, al igual que el área de rehabilitación y atención domiciliaria de fisioterapia, que dará cobertura a unas 25.000 personas. Junto a estos servicios, la planta baja albergará también un área de urgencias. En lo que respecta a la planificación familiar, el edificio acogerá un centro que dará cobertura a toda la población de la capital almeriense, y contará con dos consultas de medicina de familia. Aquí se ofertarán servicios habituales de educación sexual, detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, realización de citologías y atención en materia de anticoncepción. Se ubicarán también todas las oficinas del distrito sanitario Almería-Centro, además de un área de Coordinación de Atención al Ciudadano y la Unidad de Atención al Profesional. A todo esto hay que añadir el proyecto del Ayuntamiento almeriense para el edificio, al que pretende dar usos múltiples con sedes para las ONGs que no dispongan de una, diversas dependencias municipales, así como una gran biblioteca. Es el 18 de Julio, el antiguo Ambulatorio de Especialidades que, tras 65 años de historia, quedó reducido en 2012 con la acometida de las palas. El derribo del inmueble lo llevó a la práctica el Ayuntamiento después de que, aparentemente, tocara su fin la guerra judicial y política con la Junta de Andalucía. El primer acuerdo que ponía fin a la disputa se cerró en octubre de 2007, con la disposición, por ambas partes, de compartir la superficie disponible: el Ayuntamiento quería construir un centro de usos múltiples mientras que Salud prometía dependencias sanitarias.