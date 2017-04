Medio millar de almerienses ha votado ya por su portada de Feria

Aún quedan días, pero ya puede decirse que los almerienses han recibido de buen grado las consultas populares que el Ayuntamiento de Almería ha emprendido con una primera votación para escoger la portada de bienvenida al Real de la Feria. La Concejalía de Cultura, Educación y Tradiciones ha contabilizado, a día de ayer, medio de millar de votos, un resultado más que satisfactorio en comparación con procesos similares abordados por el Consistorio en legislaturas pasadas.

Aún quedan días por delante para que puedan registrarse más votos a favor de la imagen de la portada de la fachada del Mercado Central o de la Plaza de Toros. La consulta se cerrará el próximo domingo y será el lunes, por tanto, cuando el Ayuntamiento dé a conocer la opción ganadora para, a continuación, iniciar el procedimiento para la concesión de las obras y la realización de la nueva portada del ferial, que tendrá un presupuesto aproximado de 200.000 euros, apostando por la iluminación de LED, lo que permitirá un menor consumo y, por tanto, menor impacto medioambiental.

La concejal de Tradiciones, Ana Martínez Labella, ha preferido no desvelar cuál de las dos portadas ha recibido hasta ahora un mayor número de apoyos al objeto de no influenciar en las votaciones, máxime ahora en la recta final. Recuerda la edil que existen enlaces disponibles tanto en la web del Ayuntamiento (www.aytoalmeria.es) como en la del área de Cultura (www.almeriacultura.com), sin que contabilicen los me gusta de las redes sociales.