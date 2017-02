Mercado Central de Abastos (y IV)

D efinitivamente Almería va a gozar de un Mercado de Abastos acorde a las necesidades y ornato de una mediana capital de provincias, cómodo para vendedores y clientes; de los mejores de España en su época. El sólido, sobrio y elegante edificio en el que se inspiró, entre otros, el modernista de La Unión (Murcia), sede actual del Festival Internacional del Cante de Las Minas, es obra de Trinidad Cuartara Cassinello (Almería, 1847-1912) y la muestra más representativa de la arquitectura del hierro junto a la estación del Ferrocarril y plaza de toros, de la que fue coautor con Enrique López Rull. Obsoleta y escasa de higiene, la Plaza Vieja y el abigarrado trasiego comercial al aire libre -o protegido por soportales- se va a convertir en historia al igual que las sucursales repartidas en el entramado urbano. Solo mantuvieron su actividad semanal dos del extrarradio: en plaza Pavía y de Béjar (Barrio Alto). El pleno de 15-XII-1890, presidido por el alcalde Francisco Jover Tovar, señala el punto de partida de la espléndida realidad que culminó tres años después en el ensanche burgués a levante, entre el Paseo y Obispo Orberá. Con el hándicap, al principio, de su alejamiento del entonces centro y barrios populosos.

Por concesión administrativa, el solicitante del proyecto, Antonio Martínez Pérez, fue el responsable de su edificación y propietario de todos los derechos tras ganar el preceptivo concurso-subasta celebrado el 5-X-1892. Seguidamente adquirió a Manuel Orozco Segura un solar (Jardines de Orozco) de 992 m/2, a los que sumó otros más pequeños de Vicente Gay, Ignacio Gómez y Juan Lirola, hasta completar el perímetro rectangular de 2.757 m. sobre los que a una semana de la subasta iniciaron las obras (desmonte del terreno y sótano), además de las casas que lo circundan, según planos del prestigioso arquitecto Trinidad Cuartara. Con cuatro puertas de acceso (dos en rampa) y 4.567 m/2 disponibles en las dos plantas originales (tres después de la rehabilitación integral reciente), en su construcción se emplearon sillares de piedra, ladrillo, hierro, madera, tableros de mármol macaelense y tejas planas -vidriadas en rojo y verde, estilo Marsella-, traídas en carros desde tejares de la Vega y que como seña distintiva coronan la magnífica techumbre. Sin embargo no informaron, sorprendentemente, sobre la fundición y procedencia del material más representativo del "mercado de hierro", como lo titulaba la Prensa. O "edificio de hierro casi en su totalidad" que encabeza la primera de las ocho inscripciones que conforman el historial administrativo-legal del inmueble en el Registro de la Propiedad. Hasta que el Ayuntamiento no instale los paneles informativos que, tras planteárselo personalmente, el Sr. Alcalde me aseguró se confeccionarían, el lector interesado en sus peculiaridades técnicas, arquitectónicas y artísticas dispone de la descripción más completa y documentada en "Urbanismo y Arquitectura en la Almería Moderna (1780-1936)", obra del docto y riguroso especialista Emilio A. Villanueva Muñoz, al que todo el mundo copia y pocos citan.

La espléndida obra de Cuartara destaca por la incorporación constructiva del hierroEn medio de una estéril polémica, el Mercado se inauguró el 17 de diciembre de 1893

CAMBIOS DE TITULARIDAD

El presupuesto, superior al medio millón de pesetas, fue peritado a su conclusión en 493 mil: planos reproducidos en Madrid y minuta de los técnicos, mano de obra, materiales, acarreo, valor de los solares y cantidad abonada (por el Banco de España) a Emilia Jover y Concepción Molina por el edificio antiguo Café Universal que entorpecía la apertura de la calle prolongación de Castelar (Aguilar de Campóo) que comunica el Paseo con la puerta principal, la más ornamentada. Desde que la sacaron de cimientos, la obra fue lugar de visita de los almerienses, admirados de los progresos y tiempo récord en que fue erigida, similar al del coso taurino de la Avda. de Vílches.

Antonio Martínez cedió el inmueble al Banco de España por el precio inicial estipulado, siendo este quien ultimara "los ligeros detalles que faltaban", no siendo recepcionado por el Municipio hasta el pleno de 27-IX-1897. Por escritura otorgada en 1903 ante notario, el Banco de España transfirió "al Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, representado por su Alcalde-presidente, don José Fernández Burgos (…) por el precio o valor asignado. En total seiscientas cincuenta mil pesetas, cuya cantidad en treinta y cinco anualidades devengará al cinco por ciento anual… ".

Tal como consta en la inscripción octava del Registro de la Propiedad nº 1 de Almería, el definitivo reconocimiento de la propiedad del Mercado Central de Abastos por parte del Ayuntamiento tuvo lugar el 11 de noviembre de 1932, siendo alcalde Manuel Hernández Rodríguez.

INAUGURACIÓN CON POLÉMICA

El final del XIX se vivió pleno de dolor e incertidumbre: pérdida de Cuba y Filipinas (últimas colonias de Ultramar), atentados anarcoterroristas en Barcelona, tragedia en Santander tras explosionar del vapor Cabo Machichaco (cargado con cajas de dinamita), ocasionando 600 muertos y 2000 mil heridos, y el recrudecimiento del conflicto bélico en el Rif norteafricano. En cambio, las obras públicas acometidas supusieron un positivo frenazo al paro obrero, aunque no lo suficiente como para reabsorber a los miles de emigrados a los espartales de Oranesado francés y regresados en la indigencia. En paralelo al Mercado y casas circundantes construyeron la estación ferroviaria, carreteras de Berja a Dalías y de Gérgal a Alhabia y el espacioso Parador de Martínez -a expensas del propio concesionario de la Plaza y mismo arquitecto-, entre c/. Juan Lirola y carrera de Santa Rita (Alcalde Muñoz), contiguo a la Tienda Asilo.

A pesar de los halagos a la iniciativa, La Crónica Meridional orquestó una campaña sobre la inconveniencia de su prematuramente apertura, al menos hasta que no estuviese derribado el edificio del Café Universal y expedito el corto tramo de calle desde el Paseo. A este se sumaron los vendedores de la Plaza Vieja criticando la arbitrariedad del concesionario en la adjudicación y distribución de las barracas y mostradores del género. Reunido de urgencia el Pleno, la disensión entre concejales es manifiesta, aunque se impone la opinión de quienes aconsejan que "se reciban las mencionadas obras, con carácter provisional, y que la Plaza se abra al público en brevísimo tiempo". Y así ocurrió. Democráticamente, pero a las bravas. Una lacónica y despechada gacetilla de LCM dio cuenta del acto:

A pesar de las protestas del público y de la prensa, anteayer domingo(17 de diciembre de 1893) se inauguró el nuevo Mercado sin hallarse este concluido. Varios músicos de la banda municipal estuvieron tocando dentro del edificio. Lo que pasa en Almería no ocurre en ninguna parte.

Al Ayuntamiento se le puso en abrir el nuevo Mercado sin estar todavía concluido, ni la calle que da al Paseo del Príncipe abierta, y lo ha hecho ¡Bueno está el Ayuntamiento!