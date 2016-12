Míriam, cuatro años sin un "ángel del cielo"

"Era un ángel inocente y seguirá siendo un ángel en el cielo". Así habla de Mírian, la bebé onubense de 16 meses cuya vida fue arrebatada por Jonathan Moya entre Nochebuena y Navidad de 2012, su abuela, Concha Rodríguez.

Aunque las heridas infringidas por Moya a esta familia de La Palma del Condado, especialmente a la madre de Míriam, Gema María Cuerda, fueron muy duras, hoy la vida sigue adelante para sus miembros, aunque la pequeña está presente siempre en su recuerdo.

Gema ha encontrado un gran consuelo en otra niña: María, su hija nacida tiempo después de los desgraciados hechos ocurridos en un cortijo de Fiñana. Un impulso que la ayudo incluso a superar un segundo juicio contra Jonathan Moya, en el que ella era la víctima directa, y por la que profesa un "gran amor".

Gema siente un amor enorme por su bebé, continúa luchando día a día con el único objetivo de ser una "gran madre" y considera que ha pagado los errores que pudiese cometer, si es que los cometió, claro. Ni ella, ni nadie, podía esperar que un estafador consumado resultase ser un asesino.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Almería condenó a Jonathan Moya a penas que suman 23 años y 7 meses de prisión por la detención ilegal y asesinato de la bebé Miriam Cuerda. El magistrado de la Sección Tercera, Luis Durbán, impuso a Moya una pena de 5 años y 7 meses de cárcel por el delito de detención ilegal y otra de 18 años por el delito de asesinato con alevosía. Asimismo, le impuso el pago de una indemnización de 300.000 euros para Gema María Cuerda, la madre de la niña de 16 meses, a la que no podrá aproximarse a menos de 500 metros durante 43 años.

Creyó que era una broma. Gema María Cuerda, madre de la pequeña Míriam, nunca pensó que Jonathan Moya pudiese secuestrarla y mucho menos que días después su hija acabaría muerta. "Pensé que me había gastado una broma, empecé a andar a ver si me lo encontraba por ahí. Me perdí, en lugar de salir a la carretera, fui en otra dirección. Finalmente, cuando encontré a alguien, llamé a la Guardia Civil y a mi familia. No volví a ver a mi hija".

Así resumía la mujer sus sensaciones después de que Moya le arrebatase a la bebé de 16 meses, "que únicamente decía algunas palabrillas y todavía tomaba el pecho" cuando le fue arrebatada. El secuestro se produjo la tarde del 20 de diciembre de 2012. Moya decía estar buscando a un tal Pepe y horas antes la había violado y aunque ella le reiteraba que la llevase a la estación, el "siempre me ponía excusas". Entonces, "me dijo que el coche no tenía batería, que por favor empujase el vehículo. La niña se puso al lado de mi pierna y me agarró, ante lo que me dijo que la montase en el coche; arrancó, se fue marcha atrás, se bajó del coche y me amenazó diciendo 'vas a correr' mientras reía a carcajadas. Me quedé bloqueada".

Claro que, para que todo eso pasase, Cuerda tenía que llegar antes a Almería, cosa que hizo el 19 de diciembre de ese año como fruto de una desdichada cadena de acontecimientos. Todo comenzó con un anuncio en Internet. La mujer, divorciada, buscaba pareja y especificaba que tenía una hija. Moya fue uno de los que respondió. Tras contactar con ella por WhatsApp, la visitó fugazmente en la localidad onubense de Palma del Condado, volviendo días más tarde para permanecer allí junto a la familia de la mujer durante "dos o tres semanas".

Dijo llamarse Juan y ser un rejoneador con "una posición económica bastante alta y que hacía galas benéficas", apuntó la mujer, quien añadió que la suya es una "familia humilde que nunca dudó de sus palabras". Al principio todo fue bien pero Moya se enteró de que Cuerda tenía más hijos, "se enfadó y la cosa se enfrió".