Monumento a los coloraosEl Pingurucho se muda de Plaza Vieja sin consulta popular

La primera versión del monumento a los Mártires de la Libertad, Los Coloraos, llegó desde la Puerta Purchena a la Plaza de la Constitución en 1900. 117 años después, el Ayuntamiento de Almería se reafirmó ayer, no sin divisiones, en proceder a su traslado a otro lugar de la ciudad y sin hacer referéndum alguno. El PP y el resto de la oposición votaron en contra de la moción de Ciudadanos, descartando, por diferentes motivos, abordar una consulta popular para decirdir si el conococido popularmente Pingurucho permanece en este emplazamiento o se muda a otro espacio que cumpla, eso sí, con los requisistos expuestos por el propio alcalde, en un decanso de la sesión plenaria celebrada por la Coporación.

Ramón Fernández-Pachecho fue muy claro a la hora de decantarse por trasladar el monumento, un cambio de la fisonomía de la Plaza Vieja contemplado en el proyecto de rehabilitación y reforma de la Casa Consistorial, con la que los técnicos municipales están de acuerdo por criterios de espaciales, así como por el mejor provecho de esta plaza mayor para la celebración de actividades socioculturales.

"Tiene que ser un sitio solemne, tiene que ser un sitio céntrico, un sitio en el que los turistas puedan apreciarlo, puedan conocer la historia de Los Colaraos y, desde luego, donde los almerienses puedan seguir rindiéndole homenaje como hasta ahora", adelantó el regidor, quien recordó que durante su etapa como responsable de la Concejalía de Cultura se decantaba ya por la eliminación del momumento de la Plaza Vieja, prevista en el proyecto del arquitecto sevillano Ramón Sierra Delgado, ganador del concurso de ideas convocado hace una década por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital. "Mi posición no ha cambiado ni un ápice. Creo que la plaza va a ganar con el traslado del monumento y creo el propio monumento con el traslado. Tan sencillo como eso. Nadie quiere denostar la memoria de Los Coloraos, nadie cree que la historia de los Mártires deba ser olvidada y nadie cree que se tiene que dejar de celebrar el tradicional homoneja en verano".

El alcalde defiende que la Plaza Vieja ganará en aforo y una mejor organización de las actividades al tener en cuenta que, una vez terminada la rehabilitación de la Casa Consistorial, la idea es llenar de contenido la Plaza Vieja para insuflar vida al casco histórico más allá del propio horario administrativo. "El traslado será a un sitio digno, visitado por los turistas y los almerienses y donde puedan honrar la memoria de los Mártires de la Libetad". Para mayor abundamiento, y en respuesta a las críticas del Grupo Socialista, contrario al traslado y también a un "referéndum trampa" en cuanto que Juan Carlos Pérez Navas consideraba que el PP ya tenía de antemano un decisión adoptada, el concejal de Fomento, área responsable de la obra, desveleba que el Consistorio ha elaborado un estudio económico. Según detalló Carlos Sánchez, el mismo apunta a unos beneficios por actividades a celebrar en una Plaza Vieja diáfana -sin Pingurucho-, de 600.000 euros, de los cuales 250.000 serían obtenidos por los hosteleros y comerciantes de la zona.

Aun habiendo realizado este análisis contable, ni alcalde ni concejal se decantaron abiertamente por el futuro lugar donde quedará acomodado el monumento a Los Coloraos, si bien se apuntaron, como posibilidades, la Rambla y el parque Nicolás Salmerón.

Dicho esto y argumentando la postestad que otorgan las urnas electorales al PP, el alcalde y su equipo votaron en contra de la moción de Ciudadanos, cuyo portavoz, Miguel Cazorla, incidía ayer ante el Plenario en facilitar a los almerienses "su derecho a opinar", a través de la citada consulta popular, "democracia auténticamente participativa", mediante un proceso "apropiado por la importancia de la decisión, y que goce de la difusión y publicidad que merece". El argumento no convenció tampoco al resto de la oposición, partiendo de la base de que los socialistas no están conformes con que el momento salga de su actual emplazamiento. "En la plaza se han realizado grandes conciertos y es una plaza con una alta consideración con ese monumento. Al Partido Popular -prosiguió Pérez Navas- no le gusta y entiende que esto es el salón de su casa y no la plaza de todos los almerienses. No veo a Granada retirando su María Pineda para dar conciertos cuando hay otros espacios para tal final. El PP quiere quitarlo sí o sí, como se quitó en la visita de Franco en el año 1943, si les dejamos y la sociedad no reacciona", sentenció, adviertiendo que el proyecto "no es vinculante y que se puede cambiar".