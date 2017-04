Muere tras pasar 8 meses en prisión por una violación que no realizó

Pasó ocho meses en prisión acusado de detener ilegalmente y agredir sexualmente a una mujer. Este jueves, Mohamed M. murió tras perder la batalla con la leucemia que padecía. No llegó a ver notificado el auto por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar acordaba el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por la que fue detenido en enero de 2016.

Su infierno comenzó después de que una mujer denunciase que el 19 de enero, sobre las cuatro de la tarde cuando se disponía a coger un autobús que la llevase a Santa María del Águila, fue abordada por tres individuos que la cogieron, la introdujeron en un vehículo de color blanco y la llevaron a una casa abandonada donde presuntamente fue objeto de una agresión sexual.

Concretamente, la víctima relató cómo llegó a estar tres días en el lugar sin comer ni beber hasta que el miércoles 20 al mediodía uno de sus captores la desnudó e introdujo su pene por vía vaginal mientras los otros dos la sujetaban. La desgracia de Mohamed M. fue que la mujer lo identificó como dicho violador.

La supuesta víctima explicó que se había resistido a la agresión pero que al ser golpeada por uno de los supuestos colaboradores del violador, tuvo que permitirla aún sin prestar nunca su consentimiento. Por último, narró que después de estar el martes, miércoles y hasta el jueves por la mañana retenida contra su voluntad, consiguió escapar en un momento en el que ninguno de los tres individuos se encontraban en la vivienda.

Tras ser detenido, el 23 de enero de 2016 Mohamed ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza investigado por presuntos delitos de agresión sexual y detención ilegal. Entre los muros de la cárcel pasó los siguientes ocho meses hasta que el 8 de septiembre se dictó un nuevo auto por el que se acordaba su libertad provisional sin fianza. Esta decisión no fue casual sino fruto de un informe remitido por el Servicio de Criminalística (Departamento de Biología) en el que se concluía que se había obtenido perfil genético no coincidente del preso Mohamed M. de las muestras biológicas tomadas de la víctima tras su ingreso en el Hospital de Poniente de El Ejido Sin embargo, Mohamed M. no sólo tenía que lidiar con su enfermedad, sino también con la certeza de que la causa contra él seguía abierta. Hasta ahora, cuando se le ha quitado toda posible culpa, aunque él no lo haya visto. Murió el día de su cumpleaños.