5.000 menús al día para niños en riesgo de exclusión

El 27% de los hogares no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La situación es preocupante, al menos así lo indica la Asociación Española de Pediatría desde donde alertan del incremento de menores en riesgo de exclusión que no reciben en casa un alimentación adecuada. Precisamente ante semejante panorama, y con el objetivo de garantizar las comidas de este colectivo de menores, la Junta de Andalucía apuesta durante el curso escolar por la amplia red de centros educativos para garantizar tres menús diarios a los menores cuyas familias no tienen posibilidades económicas.

Los niños acogidos al denominado decreto de garantía alimentaria que están recibiendo actualmente las tres comidas al día en la provincia de Almería ascienden a 1.676. Los menús se reparten en 120 centros educativos.

Llama la atención que a tenor de los datos de estar resurgiendo de la crisis, en solo un año los beneficiarios de esta ayuda se han incrementado en mil. En el año 2015 fueron 700 menores los que se acogieron a la medida, mientras que en la actualidad la cifra asciende a 1.676, según los datos facilitados a Diario de Almería por la Delegación Territorial de Igualdad, lo que supone más del doble, en concreto, un 139% más.

Una vez finalizado el curso escolar o en los periodos de vacaciones, como por ejemplo las próximas semanas sin clase por las fiestas de Navidad, la Junta de Andalucía, en una apuesta por mantener esta alimentación a los menores apuesta por dos instrumentos fundamentales. El objetivo principal es que los niños y niñas que hasta ahora comen de forma equilibrada gracias a los menús que reciben en el colegio puedan seguir haciendo sus tres comidas básicas al día a través de las denominadas Escuelas de Verano (sólo en verano) o a través de un programa de ayudas económicas familiares, que es la que estas navidades se pondrá en marcha.

Las Ayudas Económicas Familiares se conceden en colaboración con los ayuntamientos y la Diputación Provincial, ya que están gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios. Se trata de prestaciones temporales, ya sean dinerarias o en especie, que se conceden a las familias con menores a su cargo para la atención de las necesidades básicas de estos, cuando carecen de recursos suficientes para ello. Como explicaron desde la Delegación Territorial de Igualdad, están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generan situaciones de dificultad para los niños, con el fin de evitar su institucionalización y posibilitar su integración en el entorno familiar y social.

La Red de Garantía Alimentaria contempla en Almería 250.000 euros para la preparación y reparto de alimentos a menores de edad, preferentemente en zonas con necesidades de transformación social, durante el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar.

La Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía es una fórmula de cooperación estable, colaborativa y de adhesión voluntaria, coordinada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que permite articular de forma coherente y dinámica las actuaciones de distintas Administraciones Públicas y de las organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan contribuir a los objetivos de la solidaridad alimentaria.

Otra de sus modalidades de este decreto es la destinada a actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, destinados a su consumo en las propias dependencias de la entidad que las preste o, en su caso, en los propios hogares de las personas demandantes. Para el servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 65 años, imposibilitadas para acceder al servicio de comedor del Centro de Participación Activa por carecer en su localidad del mismo o por tener otro tipo de limitación que le impida acudir presencialmente, se destinarán en la provincia 45.770 euros.

En la actualidad, hay 53 entidades adheridas a la Red de Garantía Alimentaria, entre Corporaciones Locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, como por ejemplo El Saliente, en cuyas instalaciones de Huércal de Almería se elaboran y reparten a domicilio de una media de 90 comidas diarias, destinadas tanto a familias con menores a su cargo, como a personas mayores en riesgo de exclusión.