Nuevo lema y logotivos para que la cultura sea un referente para los vecinos

El Área de Cultura presenta '+Cultura +Ciudad', un nuevo lema con el que desde el Ayuntamiento de Adra pretende incluir toda la oferta cultural de la ciudad de cara al futuro y que se dio a conocer anoche, durante la gala presentación de una parte importante de la programación cultural diseñada para el ejercicio 2017.

La concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha explicado que '+Cultura +Ciudad' "además de ser una renovación de la imagen del Área de Cultura, es un lema con el que trasladar a los abderitanos la importancia de sumar vivencias, experiencias y conocimiento personal a través de los espectáculos culturales", así como "buscar la implicación de los ciudadanos para la asistencia y disfrute de los eventos que hay programados para el año 2017".

El espectáculo de la compañía Vaivén Circo 'Do not disturb, No molestar', que fue a las 21:00 horas y gratuito hasta completar aforo, dio el pistoletazo de salida a la nueva programación anual. El Ayuntamiento de Adra ha preparado sustanciales novedades y se realizarán sorteos.

Junto a la renovación de la imagen del Área de Cultura, también ganará protagonismo el Centro Cultural Ciudad de Adra con el estreno de un nuevo logotipo basado en los colores de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Adra. Así, en la nueva imagen de este centro de referencia de la cultura de la ciudad destacan las formas geométricas en color naranja y dos tonalidades de azul que conforman la letra 'C'.

Se trata de una imagen renovada, moderna y atractiva visualmente que pretende identificar de forma clara este espacio municipal que acoge a lo largo del año un centenar de espectáculos musicales, teatro, eventos de diversa índole, ponencias, charlas, etc.

Por otra parte, además del nuevo logotipo, el Área de Cultura ha querido hacer el Centro Cultural Ciudad de Adra aún más funcional. Por esta razón, ha sumado espacios reservados para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de los espectáculos que ofrece.