La ONCE beca a una joven con discapacidad de El Ejido para el campamento 'ActionxChange'

Fundación ONCE ha becado la participación de dos chicas con discapacidad en el programa ActionxChange de la Fundación Colegios del Mundo Unido, un campamento de verano en el que los jóvenes podrán aprender lo necesario para convertirse en emprendedores sociales y que incluye un programa bilingüe en inglés. El programa, en el que participan un total de 50 jóvenes de 15 a 17 años, tendrá lugar del 30 de junio al 14 de julio en 'El Casar de la Inesa', en Nambroca, Toledo. Una vez más Fundación ONCE apoya esta iniciativa en la que van a participar dos estudiantes con discapacidad. Se trata de María García, alumna de 4º de la ESO de El Ejido (Almería), del IES Fuente Nueva. Es una joven con discapacidad visual afiliada a la ONCE. También disfrutará del campamento María Tresierra, estudiante igualmente de 4º de la ESO en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. Se trata de una joven con discapacidad física. ActionxChange forma parte del Área de Programas cortos de la Fundación Colegios del Mundo Unido, cuyo objetivo es difundir los valores y la misión de la organización mediante experiencias enriquecedoras y transformadoras de corta duración. Con el emprendimiento social juvenil como tema central del programa los participantes de diversas nacionalidades se reunirán dos semanas para aprender a desarrollar sus proyectos sociales. A través de una metodología propia, diseñada por la experta en emprendimiento Lorena Silvestri, adquirirán y pondrán en práctica técnicas y herramientas para el trabajo en equipo, liderazgo, transformación de conflictos, elaboración de presupuestos, hablar en público, debates, diseño de proyectos y campañas, etcétera.