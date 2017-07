Olula del Río se estrena como sede apostando por la educación inclusiva

Olula del Río es desde ayer y hasta mañana viernes epicentro de la educación inclusiva gracias al Curso de Verano 'El Camino hacia la inclusión educativa y laboral: avances y retos para la comunidad educativa', que ha sido organizado por FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la Universidad de Almería.

Enmarcado en las actividades del treinta aniversario de la entidad, esta acción formativa cuenta con la participación de sesenta profesionales de la educación inscritos, que durante estos tres días están asistiendo a las intervenciones de expertos que llegados desde toda la geografía española analizan la situación actual y el futuro del modelo educativo inclusivo.

Verde Olula es un referente para la provincia en atención a la diversidad

Juan Fernández Sierra, catedrático de didáctica y organización escolar de la UAL, y uno de los directores del curso junto a Isabel Valdés, fue el primer ponente en intervenir y quien reseñó las presiones sociales, económicas y políticas en torno a ese modelo educativo. "Tenemos diseñado un modelo gerencialista en el que no intervienen ni profesionales, ni alumnado ni padres sino que son agentes externos los que controlan y dirigen a través de normativas que siguen desconfiando del profesorado", apuntó Sierra añadiendo que "el sistema está mediatizado por los decretos y éstos no tienen en cuenta la dimensión pedagógica y didáctica de la educación. En definitiva una ponencia que el propio Sierra concluyó afirmando que "si no tenemos un sistema educativo público fuerte e inclusivo no llegaremos nunca a tener una sociedad inclusiva".

Tras la primera de las ponencias el curso fue inaugurado por parte de las autoridades. En primer lugar y como moderador intervino Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula del Río, quien manifestó que para "Olula del Río es un privilegio ser sede por primera vez de un curso que ha superado todas las expectativas en cuanto a las matriculaciones".

Miguel Ortega, presidente de la Asociación Ver de Olula, entidad que también ha estado implicada en la organización, destacó que este curso es respuesta a las necesidades que en materia educativa tienen los menores con cualquier tipo de discapacidad. En este sentido, Ver de Olula es uno de los motivos por los que el curso se desarrolla en este municipio ya que son un referente para toda la provincia en la atención a la diversidad. "Trabajamos para hacer de la educación una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños" afirmó Ortega.

El acto contó con la presencia también de María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte que alertó a los profesionales a seguir compartiendo estos espacios de intercambio del conocimiento.