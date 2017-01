PGOU, Plaza Vieja y Puerto-Ciudad, objetivos de C's para este año

Para este año 2017 "Ciudadanos va a luchar por conseguir los grandes retos que tiene esta ciudad" que no son otros que "aprobar el PGOU de manera urgente, con la voluntad política de las dos administraciones competentes". También, ha subrayado Miguel Cazorla, "debemos dar un empuje definitivo a la obra de la Casa Consistorial" y "avanzar en el proyecto de Puerto-Ciudad que queremos, así como mejorar las comunicaciones ferroviarias".

Así lo ha trasladado tras realizar un balance de la gestión realizada por el Grupo Municipal C's (CMC'S) durante 2016, en el que ha afirmado que "ha sido un año marcado por sustantivos tales como diálogo, consenso, coherencia y sensatez. Palabras que no se practicaban en esta Casa Consistorial y que Ciudadanos, en Almería y a nivel nacional ha puesto en práctica".

No habría un gobierno local de coalición PP-Ciudadanos

De esta manera, Miguel Cazorla, tras hacer un resumen mensual de los hechos noticiables y notorios, ha hecho hincapié en que "no vamos a entrar a formar parte del Gobierno de la ciudad" puesto que esta fue "la decisión del partido que consideramos acertada ya que desde la oposición estamos demostrando que, con responsabilidad, sentido común y compromiso, se puede servir a los almerienses y se puede cambiar la forma de actuar". También ha recalcado que "ha sido un año de intensa regeneración política" y ha advertido al equipo de Gobierno que "no nos va a encontrar en cuestiones que no estén dentro de nuestro modelo de administración local", es decir, ha proseguido "una administración transparente e impermeable a la corrupción y al clientelismo político". En conclusión, "una administración ágil, más eficiente, participativa y próxima a todos los ciudadanos", ha afirmado el portavoz municipal. Otras formaciones, como el PSOE, han considerado que el apoyo a los presupuestos se traduce en un gobierno de coalición de facto.