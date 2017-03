PLAZA VIEJACon acento almeriense

Una Plaza Vieja con carácter almeriense. Es lo que ahora quiere el Ayuntamiento de la capital, que está dispuesto a cambiar todo lo que tenga que cambiar para que el resultado de las obras correspondientes a la última fase queden a su gusto. Y puede hacerlo, según el primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, introduciendo los elementos que considere oportunos en el proyecto básico redactado por el arquitecto sevillano Ramón Sierra Delgado, ganador del concurso de ideas en su día convocado por la Junta de Andalucía. Elementos como el popular Pingurucho -monumento a Los Coloraos- o el antiguo Salón de Plenos, así como el despacho del alcalde, son claves en esta futura reorganización de espacios.

"Vamos a revisar el proyecto básico a nuestra manera, a lo almeriense". Con esta conclusión el representante del Partido Popular expuso ayer las intenciones municipales ante una primera fase, la correspondiente a las nuevas dependencias actualmente en uso, cuyos resultados no satisficieron al equipo de gobierno. Especialmente, el nuevo Salón de Plenos, cuyo estreno no estuvo exento de polémica al no atender necesidades esenciales relativas al aforo, la accesibilidad, la iluminación o las instalaciones destinadas a los medios de comunicación audiovisuales.

El Pingurucho, el Salón Noble de Plenos y el despacho del alcalde, elementos a revisar

En esta primera tanda de obras, el Ayuntamiento no pudo llevar la voz cantante, ya que fue la Junta de Andalucía la responsable de la licitación de las obras. Esta situación, sin embargo, ha cambiado tras un reciente acuerdo con la Consejería Territorial de Fomento, que aceptó que fuera el Consistorio quien se ocupe del proyecto de ejecución.

El Gobierno municipal acaba de aprobar el inicio de expediente para la redacción del pliego de condiciones de este proyecto de ejecución. Según ha explicado Castellón, esta responsabilidad le permite al Ayuntamiento liberarse de ataduras y, aunque el proyecto básico de Sierra Delgado será tenido en cuenta -aseguró el edil-, el equipo de Ramón Fernández-Pacheco tendrá "libertad" para introducir los cambios que estime oportunos.

Esta última fase comprende la remodelación de la Plaza Vieja y los espacios internos de la Casa Consistorial para la creación de los despachos y dependencias municipales como el propio Salón Noble.

A tenor de las declaraciones realizadas por el primer teniente de alcalde, no hay determinaciones aún tomadas, pero sí trasladó ciertos aspectos que están siendo ya objeto de meditación por parte del equipo de gobierno. Uno de ellos lo adelantaba esta pasada Feria el propio alcalde: el traslado de El Pingurucho o su conservación en la parte central de la Plaza Vieja.

Como recordó Castellón, el proyecto inicial contemplaba una plazoleta exenta de elementos al considerar el arquitecto que el monumento de Los Coloraos entorpecía la visibilidad del conjunto, teniendo en cuenta, por otra parte, que no es esta su ubicación original. "No nos apartamos del proyecto original", afirmó el concejal, si bien "se trata de una decisión a sopesar en función del proyecto a encargar", quiso matizar a preguntas de los periodistas el edil. No en vano, el Ayuntamiento, durante la legislatura que Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), compartió con Juan Megino (Gial), se lanzó primero a buscar ubicaciones alternativas -una de ellas la Rambla- y llegó a organizar una consulta pública con tan escaso éxito de participación que la idea quedó aparcada, siendo después la decisión de mantener el monumento en la Plaza Vieja hasta este verano, cuando se ha reabierto el debate con el anuncio del alcalde de esa posible nueva consulta.

No hizo referencia ayer Castellón a este posible referéndum, pero sí abundó en otros aspectos susceptibles de cambio. Entre ellos, el despacho del alcalde donde, como precisó el responsable municipal, "los ventanales llegan al ras del suelo", un diseño que podría estar reñido con la seguridad, o el futuro del antiguo Salón Noble, que también ha sufrido sus vaivenes en estos más de diez años de obras.

La idea inicial era de aprovechar su altura para hacer dos plantas. Posteriormente, se acordó la conservación del rico artesonado de madera, que resultó ser mera escayola "sin valor", así que será este proyecto de ejecución el que termine por aclarar el resultado último y las funciones de esta parte de la Casa Consistorial.

Las previsiones del equipo de gobierno son las de sacar a licitación el proyecto de ejecución para su redacción durante el transcurso de las obras correspondientes a la segunda fase, al objeto de poder concatenar ambas y compensar de esta manera la pérdida de tiempo por la suspensión de obras decretada el pasado año y que se ha demorado más allá de ocho meses. De hecho, la Junta de Gobierno local aprobaba ayer el levantamiento de esta suspensión, derivada de la necesidad de abordar un modificado del proyecto para el refuerzo estructural del antiguo inmueble, lo que posibilita que esta misma mañana, si no surgen nuevos imprevistos, los obreros y arqueólogos regresen a la Casa Consistorial para también rehabilitar las características fachadas y completar las catas.