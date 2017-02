El PP reclama la mejora del entorno de la Bola Azul y la Junta alega bloqueo político

El estado del entorno de la Bola Azul vuelve a ser conflicto político con un cruce de acusaciones que ayer protagonizaron el Partido Popular y el Ayuntamiento de Almería, por un lado, y por otro la Junta de Andalucía. El PP acusa al Gobierno andaluz de dejación de funciones y ofrece la colaboración municipal, desde el Gobierno andaluz se asegura que existen alternativas en estudio sin bien han sido todas rechazas por el Consistorio capitalino.

No es la primera vez que representantes del PP denuncian la "lamentable situación" en la que se encuentra el entorno del complejo hospitalario la Bola Azul. Ayer lo hacían, en un visita a esta zona de la capital, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, la parlamentaria andaluza Aránzazu Martín y el concejal de Fomento del Ayuntamiento, Carlos Sánchez. Crespo Crespo ha recordado las reclamaciones del alcalde de Almería y la moción plenaria aprobada en julio para el adecentamiento de esta zona. "Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha reaccionado, estamos en 2017 y hoy me siento avergonzada de que una zona tan privilegiada como ésta se encuentre en las condiciones tan pésimas como las que estamos viendo".

El PP, que ha anunciado que elevará al Parlamento andaluz esta situación, ha solicitado a la Junta que "con urgencia que se pongan en contacto con el Ayuntamiento y adecenten una zona como ésta que nos llena de vergüenza. Nos consta que el equipo de gobierno municipal está preocupado y que así se lo ha trasladado al gobierno andaluz, y lamentamos que desde la Junta aún no hayan reaccionado". Lo sorprendente de estas declaraciones es la respuesta de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, asegurando, no solo que hay alternativas en estudio, sino que en los últimos meses se ha pedido en varias ocasiones la colaboración del Ayuntamiento para adecentar la zona, al entender que se trata de un espacio de uso público, "en cuyo mantenimiento y control también debería implicarse el Consistorio", habiendo sido "rechazadas" las distintas fórmulas de colaboración planteadas.