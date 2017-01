PP y C's defienden el pacto de los presupuestos municipales frente a las críticas de la oposición

El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista no vaya a apoyar hoy con su voto el presupuesto municipal para 2017, "pensando más en su interés partidista que no en las necesidades de la ciudad y de los almerienses". En este sentido ha reprochado "la falta de voluntad de su portavoz, Juan Carlos Pérez Navas, para llegar a acuerdos en una negociación sin líneas rojas".

"No me extraña la posición del Grupo Socialista que, una vez más, actúa por norma oponiéndose a la labor del equipo de gobierno. No es bueno para la ciudad", ha censurado Castellón, a la vez que ha defendido el contenido de unas cuentas "con un gran componente social, inversoras, que apuestan por la creación de empleo y por el mantenimiento de la ciudad, atendiendo las necesidades de los barrios. Estamos convencidos de que es un gran presupuesto para la ciudad", precisó.

Castellón ha destacado que "el acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante el presupuesto es una garantía de estabilidad política. Es un buen acuerdo que beneficia a la ciudad. Es una buena noticia el que Almería pueda contar, a partir del lunes, con un presupuesto, cosa que no sucede, por ejemplo, en otras capitales de provincia", ha felicitado, concluyendo que "en el año 2017 se van a hacer grandes cosas en la ciudad".

El portavoz de C's, Miguel Cazorla, también ha censurado las críticas del resto de grupos de la oposición. "Es muy cómodo estar en la oposición y criticar a Ciudadanos por lograr introducir muchas de sus medidas del programa electoral en el presupuesto; lo complicado es negociar, dialogar y consensuar con quien gobierna esta ciudad, pero ya han demostrado que no quieren un proyecto de ciudad, sino derribarlo".