El PP acusa a la Junta del escaso éxito de la titularidad compartida

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha anunciado que su partido ha registrado una moción para que se debata en el pleno de la próxima semana, en la que se pedirá al Gobierno andaluz el fomento de la Ley de Titularidad Compartida.

Así lo ha trasladado Crespo en una reunión con la secretaria general de UPA-Almería, Paqui Iglesias, y mujeres afiliadas a la organización agraria, en la que ha insistido en que en Andalucía "no se ha registrado ni una sola mujer mientras que en otras comunidades como Castilla León o Castilla-La Mancha se han inscrito 99 y 87 mujeres respectivamente", ha informado el PP en una nota.

La parlamentaria ha lamentado la situación que viven muchas mujeres agricultoras en la provincia de Almería, "que han trabajado a la par que sus maridos en las explotaciones agrarias y que sin embargo lo han hecho sin darse de alta". Por ello, ha destacado que "hay que celebrar que se creara la Ley de Titularidad Compartida" pero no que "no se haya hecho un fomento para la inscripción en esa Ley por parte de la Junta, cuando es su obligación". Asimismo, ha asegurado que en el Plan de Igualdad de Oportunidades en el Sector Agroalimentario y Pesquero de Andalucía aparece la Ley de Titularidad Compartida y el fomento de esa Ley pero sin presupuesto, es decir, "sin recursos económicos para el fomento de la Ley, ni tampoco un registro específico, ni personal adicional que trate este tema".

Además, ha manifestado que hay que tener en cuenta que existen determinadas ayudas al sector en las que puntúa el hecho de que sea titularidad compartida, por ello "no es de recibo que existan esas medidas, y que por otro lado no se puedan puntuar dentro de las subvenciones porque las mujeres no se pueden inscribir por culpa de la Junta"

La portavoz del PP-A en el Parlamento ha demandado también un Plan de Mujer Rural específico.