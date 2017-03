El PP pide a la Junta que ponga ya en marcha la Oficina Judicial

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha pedido al Consejero de Justicia de la Junta, Emilio De Llera, que "no eche balones fuera" intentando culpar al Ministerio de Justicia de la no implantación aún de la Oficina Judicial en Andalucía, porque según ha dicho "es una responsabilidad del Gobierno de la Junta, del PSOE, de tres presidentes y de cuatro consejeros que han presentado este proyecto como 'el proyecto estrella' de la Consejería, y no lo han cumplido". En la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, Rosalía Espinosa ha recordado que la implantación de la Oficina Judicial en Andalucía lleva un retraso de 14 años, y ha señalado que lamentablemente a día de hoy "no está funcionando como debería".