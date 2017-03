El PP admite "carencias" en la Policía Local pero rechaza la moción del PSOE

El ahínco con el que la concejal socialista Consuelo Rumí defendió en el Pleno celebrado ayer la necesidad de incorporar nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local ante la próxima aprobación del decreto de jubilación anticipada no le sirvió de nada a la edil, quien se quedó sin los apoyos suficientes al rechazar todas las enmiendas propuestas e incluso a someter a votación uno por uno los puntos de la moción del PSOE. Ni el equipo de gobierno, que reconoció "carencias" en la Policía, ni el Grupo Municipal de Ciudadanos, quisieron dar su voto a favor al considerar inviable la propuesta socialista de destinar la oferta de empleo público de forma íntegra a cubrir las vacantes de Policía Local, salvo casos de urgencia en los que sea necesarios otros puestos en el Ayuntamiento.

Esta salvedad, contemplada en el cuerpo de la moción y a la que se agarró Rumí en la sesión plenaria para rechazar cualquier cambio de los propuestos, no fue atendida por C's, que se abstuvo, ni por el PP, que votó en contra con un "no" que el actual responsable del área de Seguridad, Manuel Guzmán, quiso suavizar, presentándolo como "un no de inicio de diálogo". El edil del PP recordó que la tasa de reposición de la Ley Montoro, que limita la contratación pública a los ayuntamientos y desveló que el alcalde ha mantenido conversaciones este pasado jueves con el ministro de Empleo al objeto de que el Gobierno levante estas limitaciones a aquellos consistorios sin necesidad de saneamiento económico.

El concejal, que reprobó las declaraciones de Rumí al entender que generan "alarma social", aseguró que el plan plurianual para mejorar las condiciones de la Policía Local se están cumpliendo con las nuevas plazas sacadas, así como que "el Ayuntamiento se acogerá al máximo de oferta pública que permita la Ley". Admitiendo "que la prioridad del equipo de gobierno está también en atender las necesidades de Policía Local y Bomberos", anunció la creación de una Mesa Técnica, con presencia también de los sindicatos.