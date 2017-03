El PP critica que varios tratamientos para el ictus tienen horario de oficina

La parlamentaria andaluza del PP de Almería, Rosalía Espinosa, denuncia que tratamientos que llevan casi una década aplicándose en España para tratar el ictus, como la tombectomía, "aún no han llegado a Almería". Según la popular, "ahora parece que por fin van a llegar, pero sólo para las personas que sufran un infarto cerebral de 8:00 a 15:00 horas, ya que los medios necesarios para aplicar este novedoso tratamiento (que mejora pronóstico, tratamiento y secuelas) sólo estarán disponibles en horario de oficina. Para los enfermos que tengan la mala suerte de sufrir un ictus fuera de ese horario, tendremos tratamientos antiguos o helicóptero a Granada". Rosalía Espinosa, junto a y Amós García han denunciado además la falta de neurólogos en la provincia señalando que actualmente "contamos sólo con 14 (2 por cada 100.000 habitantes) cuando deberíamos tener 35, para que se prestara una asistencia de calidad a los 22.000 enfermos que sufren patologías neurológicas al año en Almería". Espinosa ha señalado que "además de contar con una ratio tan baja, la organización asistencial de la patología neurológica se concentra en su inmensa mayoría en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas en la capital, con una dotación actual de 13 neurólogos, lo que pone de manifiesto una gran inequidad en la asistencia neurológica entre los distintos habitantes de la provincia, ya que en el Distrito Poniente sólo hay uno, y en el Hospital de Huércal-Overa, que atiende a pacientes del norte y levante de la provincia, no tienen ninguno". Para la parlamentaria del PP es esencial que la Junta dote de servicio de Neurología a los hospitales comarcales, Poniente y La Inmaculada, ya que actualmente el 93% de los médicos especialistas en Neurología se encuentran ubicados en el distrito sanitario que representa el 42% de la población almeriense, mientras que en el Poniente con una población muy similar, sólo hay uno y el Hospital no ofrece Neurología entre su cartera de servicios, y en el Levante no hay ninguno. Rosalía Espinosa apuesta por distribuir de forma lógica y eficiente el número de neurólogos existentes en la provincia, ya que la consecuencia de la mala organización actual desemboca en que "los usuarios de los distintos puntos de la provincia se tienen que desplazar en muchos casos más de 160 kilómetros para recibir asistencia neurológica hospitalaria o ambulatoria, y aquellos que son atendidos en sus distritos reciben asistencia de otros especialistas, que en la mayoría de los casos son médicos especialistas en medicina interna".

"Desde el PP queremos que todos los pacientes que sufran un ictus tengan las mismas expectativas de mejora gracias al acceso a un modelo de asistencia eficiente, con independencia de dónde viva o bajo qué situaciones se produzca, algo que lamentablemente hoy no se da en la provincia de Almería", ha incidido. En cuanto a la asistencia neurológica ambulatoria Rosalía Espinosa ha explicado que en Almería existen entre seis y ocho consultas diarias de Neurología general, ubicadas en la Bola Azul y Torrecárdenas.