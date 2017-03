El PP solo ha cumplido tres de las 42 mociones del PSOE que apoyó

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez, ha exigido al alcalde que acabe "con una actitud antidemocrática muy preocupante" como es la de no ejecutar las iniciativas del principal grupo de la oposición aprobadas en Pleno sin justificación posible, ni desde el punto de vista económico ni administrativo.

"El alcalde de Almería es uno de los más jóvenes de España, pero su forma de hacer política es muy vieja. Vota a favor de muchas mociones del PSOE en pleno, 34 de las 42 presentadas desde el inicio del mandato, para no quedar mal ante los almerienses, pero luego no las ejecuta, aunque haya dinero para ello o no cuesten nada. Y al deslegitimar el pleno, deslegitima la voz y peticiones de los propios almerienses a los que los socialistas también representan", ha subrayado.

Para los socialistas, esta manera de actuar de Ramón Fernández-Pacheco evidencia "que el alcalde ni ha abierto un nuevo tiempo en el Ayuntamiento, ese tiempo de diálogo y de consenso que pretende atribuirse desde el día de su investidura, ni tiene el más mínimo respeto al Pleno que dirige".

En ese sentido, han asegurado "que hace dos de las peores cosas que se pueden hacer en una institución democrática" como son "votar a favor de iniciativas por postureo, a sabiendas de que no va a cumplirlas" y "boicotear el trabajo del resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento, con mayoría en la oposición frente a la minoría con la que él gobierna, y que estamos presentes porque hemos sido votados por la ciudadanía al igual que a él aunque, por cierto, no como candidato a la Alcaldía, y al resto de ediles".

A partir de ahí, desde el PSOE han reclamado al alcalde "respeto al trabajo del PSOE, que es la alternativa al gobierno del PP y que hace una oposición seria y constructiva, y a lo que representamos ya que detrás de cada iniciativa nuestra están los intereses y las necesidades de muchos almerienses".

Esa petición de "respeto" la han hecho extensiva, "sobre todo, a los propios almerienses, a los que no les tienen que crear falsas expectativas votando a favor de iniciativas que no va a llevar a cabo". "Que tanto el alcalde y sus concejales sean valientes para votar en contra de aquellas iniciativas con las que no están de acuerdo o no piensan hacer y que sean decentes para explicar a la gente sus motivos".

Para Núñez, "los almerienses merecen que esta farsa del PP termine y que no se les tome el pelo, que cuando se dice que sí a algo puedan confiar en que es verdad que se va a hacer y en que su alcalde tiene una mínima credibilidad"

Para cambiar esta realidad constante de incumplimientos, el Grupo Socialista ha invitado al primer edil "a dar algún pequeño síntoma de que va a cambiar la actitud de ninguneo al resto de la Corporación convocando la próxima semana, y a partir de ahí con carácter mensual, la convocatoria de la junta de portavoces de los grupos municipales a efectos de empezar a hacer seguimiento al cumplimiento de las mociones aprobadas".