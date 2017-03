El PP 'desengrasa' la polémica por dar KH-7 en la Carrera de la Mujer

Detalles, aparentemente insignificantes, pueden hacer perder brillo a cualquier evento. Quienes sean asiduos a las redes sociales pueden comprobar la polvareda despertada por la Carrera Solidaria de la Mujer, y no precisamente por los 1.500 participantes -por primera vez, en su quinta edición, también hombres-, sino por el obsequio de una bolsa de regalo con un producto desengrasante. El bote de KH-7 se las ha traído hasta el punto de que ayer el Grupo Municipal Socialista y el Partido Popular ofrecieron sendas ruedas de prensa en un Ayuntamiento de Almería abrumado por los múltiples comentarios. Tanto detractores como en defensa de un regalo que no fue el único y al que nadie, según la edil de Igualdad, Pilar Ortega, hizo ascos, rechazándolo en su momento.

"El Partido Popular no asocia la limpieza con la mujer", atajó las críticas Ortega, quien considera que lo sucedido se debe a un "mi micromachismo que lo tiene arraigado la izquierda", a la que acusa de intentar "boicotear" este "exitoso" evento celebrado el pasado domingo.

Los comentarios en las redes sobre la bolsa de regalos ocasiona dos ruedas de prensa

"Distinto es que el producto de limpieza pusiera apto solo para mujeres. Lo usan hombres y mujeres. Lo mismo el problema lo tienen ellos en sus casas. En la mía -quiso añadir la concejal del PP-, no. Yo soy de otra marca, pero mi marido es de esa".

La fórmula química revolucionaria fue uno de los patrocinadores de la carrera junto a otros colaboradores que también quisieron obsequiar a los participantes con otros detalles como tomates. "Ni una sola persona, ni hombre ni mujer, devolvió la bolsa. Es más, yo que pagué mi inscripción, no me la puede llevar porque no quedaban", admitió Ortega, quien trasladó la perplejidad del cuestionado patrocinador que "apoya al deporte, tanto de hombres como mujeres", indicó la edil, en referencia a otros eventos como el Dákar y recientemente la carrera nocturna en Sevilla donde se regaló también KH-7, si bien no estaba dirigida a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

"Nosotros no tenemos nada en contra de los patrocinadores, que ellos regalen lo que quieran, pero el Ayuntamiento tiene que supervisar este tipo de cosas, que no se pueden consentir", ha manifestado la concejala del Grupo Socialista Inés Plaza, quien rechaza la comparación con Sevilla al tratarse la de este domingo de una carrera para reivindicar la igualdad. Además, ha denunciado el hecho de que la música que amenizaba la carrera del 8-M fuera reguetón, "con letras muy machistas" y "justo en esta edición, cuando han participado niñas de 12 años". Dos detalles que han sido calificados por el PSOE de "gravísimos" y evitables si el PP hubiera consultado al Consejo de la Mujer. La representante socialista ha incidido también en el carácter solidario de la cita, "temiendo" que el Ayuntamiento "la haya convertido en un negocio".

Los participantes pagaron por el dorsal 10 euros, de los cuales uno iba destinado a una ONG, obteniéndose una recaudación de casi 2.000 euros a favor de la asociación de Mujeres en Zona de Conflicto. "¿A dónde se destinan los 9 euros restantes, teniendo en cuenta que hay patrocinadores que supuestamente sufragaban la carrera?"

La pregunta planteada por Plaza tuvo respuesta por parte de Ortega, quien asegura que la organización de la carrera cuesta 30.000 euros y le llegó a reclamar a la edil socialista su euro solidario. "El Consejo de la Mujer se deciden todas las actividades, lo importante, pero el detalle es una cuestión del equipo de gobierno. Que ganen las elecciones para estar también en el detalle", sentenció.