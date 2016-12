El PP pretende 'in extremis' cerrar los presupuestos con cualquier fuerza política

Cuando apenas restan diez días para las campanadas de fin de año, Ramón Fernández-Pacheco y su equipo no pierden la esperanza de poder llevar antes a Pleno la aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Almería para 2017. No hay sobre la mesa aún acuerdo con Ciudadanos, pero las negociaciones con "todas" las fuerzas políticas se mantienen abiertas para poder cerrar las cuentas municipales aunque sea in extremis.

Mucho más hermético a la hora de hacer declaraciones se mostró ayer el concejal de Desarrollo Urbano y primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, que prácticamente capeó las preguntas de los periodistas acerca del punto actual en el que se encuentran las conversaciones, especialmente con el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, después del cruce de críticas políticas que protagonizaron la semana pasada a raíz de las "exigencias" planteadas por C's al equipo de gobierno, con propuestas como el anillo museístico o el tranvía que no parecieron del agrado del edil del PP.

El primer teniente de alcalde, quien no concretó si se ha alcanzado un "acuerdo de máximos" para al menos contar con la abstención de Ciudadanos, quiso incidir ayer en la "aspiración" del PP de aprobar el presupuesto "con el mayor respaldo posible y en esa dirección -añadió- se enmarcan las conversaciones que se vienen manteniendo con los grupos de la oposición. Confiamos en que todos haremos un esfuerzo por anteponer los intereses generales de la ciudad frente a intereses partidistas. Las propuestas deben estar por delante de las exigencias. El consenso en torno a este documento tan importante para la ciudad debe fundamentarse sobre propuestas sensatas, aunque no estemos de acuerdo y debamos asumir porque tenemos muy claro que estamos en minoría respecto al resto de la oposición. En esta línea estamos dispuestos a llegar a acuerdos y siempre pensando en el interés general de la ciudad".