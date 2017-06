El PP reclama formar parte de la reforma del impuesto de sucesiones

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Crespo, anunció ayer que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha enviado a Susana Díaz una carta en la que le ofrece su colaboración para trabajar juntos en una reforma en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que acabe con el modelo actual que obliga a los andaluces a pagar más que otros españoles por un mismo tributo. Crespo incidió en que el PP debe estar en el Grupo de Trabajo para la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se reúne esta misma tarde, ya que, según ha recordado, "hace trece años que el PP está defendiendo la supresión del mismo por lo que excluirlo de esta mesa es un error".

Así, aseveró que parece que con la reunión de ayer por la tarde lo que se pretendía era "parchear el asunto para no tener que admitir los errores y para no tener que bonificarlo". "No aceptaremos de nuevo un parche en la bonificación de este Impuesto", agregó.

En este sentido, explicó que el PP ha presentado dos proyectos de ley en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Un primer proyecto que va destinado a eliminar las cuestiones injustas desde el punto de vista administrativo y un segundo proyecto de ley que tiene como objetivo conseguir la bonificación de éste en un 99%.

En relación con el primer proyecto, ha subrayado que con él se pretenden corregir los errores que son injustos por lo que ha indicado que aquellos que se escudan en cuestiones ideológicas tienen ahora la oportunidad de acabar con situaciones de desigualdad.

"Reducir el impuesto que hay que pagar por heredar lo que ya han pagado tus padres con el trabajo de toda la vida no es de izquierda ni de derecha, es sencillamente de justicia social". Así lo dijo a su vez ayer a los medios la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, quien calificó este miércoles como un "día muy importante" para la formación naranja la constitución del grupo de trabajo para la reforma del IRPF y el impuesto de sucesiones, ya que "se pone la primera piedra para intentar llegar a un acuerdo y así volverle a bajar los impuestos a los andaluces como ya hicimos en 2016".

"Dijimos el año pasado que debía crearse un grupo de trabajo para seguir bajando los impuestos Y se vuelve a demostrar que lo que se firma con Ciudadanos se cumple", ha asegurado Bosquet, quien ha advertido que "si este grupo de trabajo no da sus frutos y no se reforma el impuesto de sucesiones, el PSOE tendrá difícil sentarse con Cs para hablar de presupuesto de 2018".

"Llevaremos una propuesta ambiciosa para darle un segundo apretón al IRPF y al impuesto de sucesiones", avanzó la dirigente de la formación naranja, quien también ha lamentado "que al PP le pique que le seamos útiles a los andaluces, ya que por muchas campañas e insultos que nos dediquen, hemos demostrado que sentándose a dialogar y echando números es como se bajan los impuestos a los andaluces en 35 años". "El año pasado ya logramos bajar 2 puntos el tramo autonómico del IRPF, subrayó.