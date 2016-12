El PSOE pedirá en el Congreso que el Gobierno encauce el río Antas

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha anunciado que los diputados socialistas presentarán en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno de Rajoy que acometa, de manera urgente, los encauzamientos de los ríos Antas, así como el Adra. El responsable socialista ha recordado que ambas obras, valoradas en unos 40 millones de euros, están declaradas de interés general, por lo que su ejecución es competencia del Gobierno central.

Este anuncio se ha producido después de un fin de semana en el que el Levante almeriense ha permanecido en alerta roja por lluvia, un hecho por el que los dirigentes provinciales del PP "no se han interesado", según Sánchez Teruel "debido posiblemente a que estaban en la convención de su partido". "En todo el fin de semana no han tenido tiempo para llamar a los alcaldes de los municipios afectados, al menos a los alcaldes socialistas", ha lamentado, antes de añadir que "esa desvergüenza" todavía se puede "corregir" si el Gobierno de Rajoy "cumple con su obligación" e incluye los dos encauzamientos en los Presupuestos Generales del Estado para 2017. "Será la prueba del algodón para demostrar si tienen o no voluntad política", ha valorado.

El líder del PSOE de Almería ha criticado que para el presidente de la Diputación Provincial de Almería y su equipo de Gobierno este fin de semana "no haya habido lluvias", al haber estado "exclusivamente pendientes de la convención del PP", un cónclave cuya "hoja de ruta consistía en atacar a la Junta de Andalucía y a la presidenta Susana Díaz, visto que propuestas no han hecho ninguna". "Deberían pedir perdón desde la Diputación por no haber estado a la altura", ha defendido.

Por otro lado, esta mañana está prevista una concentración en el ayuntamiento de Vera a la que están llamados varios alcaldes de la comarca y asociaciones para pedir una solución a la problemática del río Antas.

Se espera la participación de los ediles de Vera, Garrucha y Lubrín, así como Veraplayazul, Natsun, Ardepla y demás administraciones de comunidades de la zona costera del municipio veratense.

El acto tendrá lugar a las 12:00 horas con el objetivo de demandar a las instituciones competentes que se ejecute la laminación del río Antas.

Cabe recordar que dicho proyecto está incluido en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional de 2001, con declaración de "obras de interés general", pero que no se han acometido aún.

Por otr parte, a finales de noviembre, el Ayuntamiento de Vera aprobó por unanimidad en Pleno un requerimiento al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para que se ejecute dicho proyecto de laminación del río Antas. "Ante la lentitud del proceso judicial abierto contra el Ministerio por el equipo de Gobierno decididimos dar este nuevo paso para dirimir de una vez a quién corresponden las competencias del proyecto y que se ejecute sin más demoras, pues es de vital importancia para la costa veratense", destacaba en dicha sesión plenaria el alcalde Félix López.