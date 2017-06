El PSOE se opone a un 'referéndum trampa' por El Pingurucho y defenderá su permanencia en la Plaza Vieja

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha anunciado que su grupo se opondrá durante la celebración del próximo pleno municipal a la celebración de un “referéndum trampa” sobre la ubicación de El Pingurucho y que defenderá no solamente la permanencia del monumento en homenaje a Los Coloraos en la Plaza Vieja, sino que “se ponga aún más en valor, autentificando si los restos localizados en el cementerio de San José corresponden a los fusilados y, en caso positivo, trasladándolos al monumento”.

Según ha detallado Pérez Navas, desde el PSOE “defendemos los referendos y vamos a seguir siendo partidarios de los mismos, pero no nos gustan los referéndums trampa y esto es un referéndum que esconde una trampa, que no es otra que el hecho de que el PP entiende que la Plaza Vieja es el salón de su casa y ya tiene decidido quitar El Pingurucho de allí, haya referéndum o no”. Por lo tanto, ha continuado, “los socialistas no queremos engañar a los ciudadanos y llevarlos a una consulta cuando ya se tiene decidido por parte del PP que no le gusta El Pingurucho ahí por motivos de historia o ideológicos”.

Esa es la razón para el PSOE de la postura del equipo de gobierno municipal y no, como está tratando de hacer creer, “que la plaza sea diáfana o la celebración de conciertos, un argumento que no se sostiene cuando todos sabemos que ya que se han celebrado conciertos importantes en este espacio y, además, para eso tenemos también ya un recinto de conciertos” y otros espacios disponibles como el Mesón Gitano.

Así las cosas, frente al gobierno del PP en la ciudad y al alcalde, a los que “les molesta El Pingurucho y quieren quitarlo”, los socialistas lucharán para que el monumento se quede en la Plaza Vieja y “sea puesto aún más en valor”. “El Pingurucho le da un valor en estos momentos importantísimo a la Plaza Vieja. Si no fuera por el monumento y por lo que significa en cuanto a la historia y la libertad, en estos momentos el entorno no sería transitado y visitado ya que las actuales obras, lógicamente, no son objeto de atractivo turístico”, ha resaltado el portavoz.

El objetivo final no debería de ser otro, ha subrayado, “que autentificar los restos localizados en el cementerio, trasladándolos ahí en el caso de que correspondan a Los Coloraos, tal y como hemos solicitado por escrito al equipo de gobierno, y que con la rehabilitación en marcha la Plaza Vieja se pueda convertir en una Plaza Mayor que, como otras muchas en España, tienen monumentos y suponen un valor añadido para el Casco Histórico”.

Un alcalde que tapa al Gobierno

Por otro lado, Pérez Navas se ha referido al debate que se abordará también en el pleno sobre la rehabilitación del Cable Inglés para avanzar que la postura socialista pasará por reclamar al alcalde “que, ya que cuando vino a la ciudad el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no le pidió fondos del 1,5% cultural para el Cable Inglés, le pida ahora que para 2018 contemple la ayuda y la subvención necesaria para su rehabilitación”.

Desde la bancada del PSOE han evidenciado “el poco interés y lo que le preocupaba el Cable Inglés al alcalde, que en el momento de la visita del ministro era nada” y lo han contrapuesto a la petición que sí se llevó a cabo por parte del presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, para recibir apoyo económico por parte del Gobierno de Rajoy en la rehabilitación del Hospital Provincial.

A partir de ahí, ha considerado que el anuncio del alcalde en el Debate del Estado de la Ciudad sobre la posible recuperación del Cable Inglés por parte del Ayuntamiento fue “un farol” y que lo que le tiene que hacer es “exigir que el Gobierno de la Nación dé fondos para que se rehabilite dentro de la subvención, por concurrencia competitiva, del 1,5% cultural”. En ese sentido, ha recordado el compromiso del PSOE en el Gobierno para que así fuera.

“Que deje ya de utilizar al Ayuntamiento y que él, como alcalde, se baje de la actitud en la que para tapar las vergüenzas del Gobierno de la Nación y sus carencias de inversión en Almería, que hemos visto en muchos ejemplos, recurra a decir que lo hacemos nosotros como Ayuntamiento”, ha añadido. “Basta ya de pagar solo con el dinero de los almerienses lo que otros deben de hacer con el dinero de todos los españoles”, ha sentenciado.