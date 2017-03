El PSOE pide seis actuaciones hídricas en la provincia por valor de 120 millones

Otra cuestión que “urge concretar en 2017” a juicio de Sánchez Teruel, y también por seguridad, sería la obra para construir el túnel de evacuación del agua de la balsa del sapo. En la situación actual el proyecto está “muerto y no hay calendario sobre la inversión prevista para acabar con este problema que afecta a la seguridad de miles de personas en El Ejido”, ha advertido el líder de los socialistas de la provincia.

Tampoco se puede sostener por más tiempo, según Sánchez Teruel, el estado actual de los ríos Adra y Antas sobre los que exige que se lleve a cabo el encauzamiento previsto, unas obras cruciales desde hace años a las que “el Gobierno de Rajoy no ha prestado atención alguna”, a pesar de que se trata de unas obras calificadas de interés general, y que la “climatología ha demostrado que son absolutamente necesarias” para la seguridad de los vecinos y vecinas de las comarcas afectadas.

Algunas de estas intervenciones “prioritarias” para los socialistas se han presupuestado en ejercicios anteriores de gobiernos del PP sin que, hasta ahora, se hayan materializado. Es el caso de la desaladora de Palomares que, tras la riada de septiembre de 2012 continúa sin repararse. “Esto es algo que no se puede soportar”, ha criticado el líder de los socialistas almerienses.

Sánchez Teruel, que ha mantenido esta mañana un encuentro con alcaldes, portavoces municipales, diputados provinciales y parlamentarios autonómicos y nacionales socialistas con quienes ha cotejado la trascendencia de la puesta en marcha de estas infraestructuras hídricas en la provincia, ha adelantado que los socialistas “no vamos a aceptar” unos PGE que no contemplen las actuaciones en materia hídrica que ha enumerado.

El PP tira el AVE “a la papelera

Todos los seis proyectos en materia hídrica que defienden los socialistas para su inclusión en los PGE para 2017 están, en general, “olvidados, abandonados y muertos”, tanto como lo está la Alta Velocidad en la provincia de la que hace hoy 1.675 días que no se tiene noticia, ha recordado Sánchez Teruel. Y las últimas noticias al respecto no han sido, precisamente, halagüeñas. Respecto a la decisión de Adif de rescindir el contrato con Sacyr en la conexión Pulpí-Cuevas, el líder de los socialistas almerienses ha lamentado que se trataba de la “crónica de una muerte anunciada”. “La realidad de las cifras y de la obra ponían de manifiesto que, sin expropiaciones y con un proyecto adjudicado con una bajada económica temeraria, lo más lógico era que pasadas las elecciones y una vez que el Partido Popular hubiera obtenido los votos que necesitaba, ese proyecto terminaría en la papelera, como así ha sido”, ha constatado. “Y así llevamos cinco años. Lo que tiene que hacer la sociedad almeriense es plantarse porque, si no, seremos los últimos de Filipinas”, ha defendido