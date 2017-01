El PSOE exige al alcalde que no vuelva a perder los planes de empleo de la Junta

La concejala del PSOE Adriana Valverde ha exigido al alcalde de la ciudad del Partido Popular, Ramón Fernández-Pacheco, que no vuelva a dejar perder dinero para crear puestos de trabajo dentro de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, dotados con 4,2 millones de euros.

Y es que, ha resaltado, de la anterior convocatoria el equipo de gobierno dejó escapar medio millón de euros, con los que se podría haber pagado la contratación de 374 parados a jornada completa durante un mes. Por ello, ha incidido, el PP en el Ayuntamiento tiene "que dejar de estar en otras cosas" y gestionar bien el programa para que esto no vuelva a suceder.

Según ha señalado, el equipo de gobierno "no está poniendo todos los recursos disponibles para contribuir, dentro de la medida de sus posibilidades, a paliar un drama que sufren 20.648 residentes en la capital". "Nuestro mensaje es muy claro: Desde el PSOE exigimos que gestione bien los nuevos planes de empleo que la Junta le financia con 4,2 millones para crear el máximo número de puestos de trabajo posibles y que no haga como con la anterior convocatoria". En su opinión, "resulta indignante que el PP no ponga dinero municipal para crear empleo y que, encima, esté perdiendo el que le viene dado por otras administraciones como la Junta, por la incompetencia y el desgobierno que hay". "Cuando el alcalde -añade- deja que medio millón para crear empleo no se inviertan y que 374 puestos de trabajo posibles no existan, pierde toda la credibilidad para hablar de apuesta por el empleo en los presupuestos de 2017".