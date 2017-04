El PSOE cree que el anuncio de Fomento es una 'tomadura de pelo' para Almería, que sumará siete años sin obras

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha calificado de “auténtica tomadura de pelo” el anuncio realizado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Almería, puesto que supondrá que la provincia “sume siete años seguidos sin obras en el mejor de los casos”.

En este sentido, ha criticado que de la Serna haya pretendido con los plazos anunciados hoy “comprar el silencio de la sociedad almeriense durante los dos años en los que no habrá obras y pasar página rápidamente como si aquí no hubiese pasado nada”.

Lo que para el ministro es un compromiso, para los almerienses es una “bofetada.” “Se trata de una clara traición a los intereses de la provincia que se anuncie el reinicio de las obras del AVE en 2019, que no se haya pedido ni una sola disculpa por los cinco años sin obras y los 417 millones de euros perdidos, y que el proyecto que se avanza sea de una sola vía en gran parte del trayecto”, ha censurado Sánchez Teruel.

Esto demuestra, a juicio del líder de los socialistas almerienses, que el PP “no entiende el sentido del Corredor Mediterráneo porque nunca ha creído en esta infraestructura, diseñada para ser de doble vía para mercancías y viajeros, algo fundamental a la hora de garantizar la competitividad de nuestra provincia con otros territorios”.

Todo el trabajo, a la basura

“Nos parece indignante que se tire a la basura todo el trabajo y el dinero que se ha empleado en los proyectos realizados y ahora descartados, y de una desvergüenza absoluta que el Gobierno del PP pretenda rediseñarlo todo cinco años después de llegar a La Moncloa, lo que demuestra que nos han estado engañando a todos los almerienses durante esos cinco años”, ha reprochado el secretario general del PSOE de Almería.

Esto es “mucho más que un jarro de agua fría” para Sánchez Teruel. En realidad, a su entender, el ministro “hoy ha venido a ratificar que Almería ha sido abandonada a su suerte por el Gobierno” tanto en su conexión por Alta Velocidad con Murcia como con Granada, a la que tampoco se ha referido de la Serna.

Más allá de lo anunciado por el ministro con relación al tramo del Corredor entre Almería y Murcia, lo cierto, para el líder de los socialistas almerienses, es que de la Serna “tampoco se ha comprometido” con ninguna actuación en el ferrocarril convencional, como la electrificación de tramos pendientes entre Almería y Granada, el intercambiador de ancho en Granada, el soterramiento y los trenes adaptados a personas con discapacidad, y tampoco ha hecho referencia a la conexión con el Puerto tan “necesaria” para asegurar el transporte de mercancías.

“El PP no sólo ha perdido totalmente la credibilidad de la sociedad almeriense, sino que, mucho nos tememos que no se ha propuesto recuperarla en ningún momento. Sólo así se explica la intervención de hoy del ministro que, no ha acudido con un proyecto rebajado en calidad respecto al anunciado hace cinco años, sino que lo aplaza dos años más y lo maquilla de grandes cifras para ganar tiempo y comprar el silencio de la sociedad almeriense”, ha valorado Sánchez Teruel.