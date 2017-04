El PSOE reclama completar el Museo de Doña Pakyta sin terminar todavía

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Cristóbal Díaz, ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, "que termine de explotar todo el potencial que tiene el Museo Doña Pakyta" y "atienda las mejoras pendientes" para completar un proyecto en el que se echa en falta la adecuación del jardín trasero de la casa y el acondicionamiento para su uso tanto del sótano como de la última planta del inmueble.

Tras una visita a la conocida como Casa Vasca, que ofrece una visión general del arte almeriense de 1880 a 1970 con un especial protagonismo del Movimiento Indaliano, Díaz ha subrayado "la necesidad de que el Partido Popular termine por dotar de las infraestructuras necesarias a este espacio, además de potenciar actividades alternativas relacionadas con la muestra artística con la que cuenta".

No nos oponemos a nuevos museos, pero no a costa de dejar a medias lo que ya hay"

En ese sentido, ha puesto el acento en que "los presupuestos municipales contemplan la apertura de nuevos museos en la ciudad, algo a lo que no nos oponemos cuando se trata de potenciar y dar a conocer otras expresiones artísticas o señas de identidad de la capital, pero que no puede hacerse a costa de no completar proyectos que se han quedado a medias como este".

Y es que, según ha recordado, en la inauguración del Museo, que tuvo lugar en junio de 2015, ya se anunció, literalmente, que "en los próximos días comenzaría la segunda fase de adaptación de la vivienda, que permitiría ampliar el espacio con la mejora del sótano, buhardilla y jardines" y que, a día de hoy, sigue sin abordarse.

A ese ejemplo ha sumado otros espacios que forman parte de la red municipales de espacios culturales y que están "infrautilizados" a pesar de su valor, como pueden ser el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta José Ángel Valente o el Museo del Cine -que tiene pendiente una actualización de su contenido-.

En concreto, en el caso del Museo Doña Pakyta, Cristóbal Díaz ha resaltado "el éxito de visitas que registra desde su apertura, que podrían potenciarse con la programación de actividades divulgativas y didácticas para todos los públicos y, especialmente, para niños". En ese sentido, ha dado a conocer "las numerosas visitas de centros escolares a estas instalaciones, que se encuentran ubicadas en un espacio privilegiado de la capital, que podrían ser muchas más con apoyo del Ayuntamiento y con una programación complementaria adecuada al espacio".

Para ello, precisamente, "podría darse uso al sótano que, en estos momentos, sigue sin rehabilitarse", mientras que la última planta "está pendiente también de adecuar para la ubicación de oficinas relacionadas con la gestión del centro" y el jardín trasero de la casa "debería de convertirse en un lugar de disfrute y esparcimiento para visitantes del Museo en el que el arte jugara un papel importante".