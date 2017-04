El PSOE considera que Rajoy prentende "enterrar" a Almería con estas cuentas

El PSOE de Almería considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 son "los peores de la historia de la provincia". El Gobierno de Rajoy ha previsto una cifra histórica al marcar el nivel más bajo de inversión estatal en esta provincia "completamente olvidada por el PP", denunció ayer el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel. "No solo desaparecen las inversiones para el Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia, tal y como se encargó de certificar el propio ministro de Fomento en su visita (el lunes), sino que las cuentas del Estado reflejan el más asombroso e injusto castigo que haya conocido alguna de las provincias del territorio nacional". El panorama que presenta durante el año en curso "es demoledor", describe el líder de los socialistas. "Es de tintes absolutamente trágicos para una provincia como la nuestra que tiene tantas necesidades en materia de comunicaciones o de infraestructuras hídricas que aporten los recursos necesarios para abastecimiento y riego que, obviamente, no serán satisfechos ni en una mínima parte con la raquítica inversión que pretende realizar el PP". Las únicas obras en materia de agua que aparecen en los presupuestos con alguna partida significativa "ya se recogieron en los del año pasado y con una mayor cuantía, por lo que estamos hablando de que el Gobierno de Rajoy nos engaña por partida doble", ha criticado Sánchez Teruel. "Resulta lamentable que el PP abandone de la manera que lo ha hecho a la provincia y no invierta absolutamente nada" en infraestructuras, censura Sánchez Teruel.