El PSOE exige la corrección los puntos negros inundables

El concejal del Grupo Socialista Indalecio Gutiérrez ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular "que actúe sobre los puntos negros de la ciudad en los que siempre que llueve se producen daños e inundaciones para que dejen de ocasionar tantos problemas". "Puesto que son siempre los mismos lugares, deberían tomar, de una vez por todas, cartas en el asunto", ha manifestado.

Para Gutiérrez, "lo ocurrido el pasado fin de semana, especialmente en los barrios del levante de la ciudad, como La Cañada, El Alquián o Costacabana, confirman que los mandatarios del PP no se han tomado nunca en serio los trastornos y pérdidas materiales que su mala gestión al frente de servicios básicos como la evacuación de pluviales está ocasionando a particulares en sus viviendas y a empresarios en los negocios locales".

Especialmente, ha lamentado el hecho de "que semanas atrás el concejal de Servicios Municipales utilizara unas obras realizadas por el Ayuntamiento en el barrio del Molino de La Cañada para salir a la prensa asegurando que esta zona no volvería a anegarse, cuando, la realidad es que, no sólo ha vuelto a suceder, sino que esta vez las consecuencias de su pésima actuación han sido aún peores" al no haber intervenido, explica Gutiérrez, sobre un solar de tierra por donde discurre el agua.