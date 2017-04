El PSOE critica las pérdidas de la agricultura por la falta de alta velocidad

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha afirmado hoy que un estudio reciente de empresas del sector agrícola pone de manifiesto que el Corredor Mediterráneo "permitiría ahorrar unos tres céntimos por 1.000 kilómetros que recorra cada kilo de producto transportado". Por ello ha lamentado durante una rueda de prensa en Almería la "falta de apoyo" del Gobierno de Mariano Rajoy a la agricultura con muestras como la "inexistencia" de inversiones en transporte que son "vitales" para llegar a los mercados internacionales, como es el Corredor Mediterráneo. La falta de inversión en esta infraestructura en estos últimos cinco años de gobierno del PP "y la previsión de que no va a estar operativa en los próximos cinco años condena a Andalucía a una década en la que nuestros agricultores no van a poder ahorrarse muchos millones de euros por esta falta de compromiso del Gobierno de España", ha dicho. En esta línea, ha censurado las "carencias en inversión en materia agrícola y de infraestructuras" previstas durante los próximos años a pesar de que Almería y Andalucía cuentan con el sector agrario "más potente de España". Las exportaciones almerienses y andaluzas "no han dejado de crecer desde el año 1995" y el pasado ejercicio "superaron por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros en ventas al exterior", ha dicho.