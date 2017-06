El PSOE propone crear un mercadillo de verano nocturno en el antiguo recinto ferial

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Inés Plaza, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que implante un mercadillo de tarde junto al Auditorio Maestro Padilla, como atractivo turístico y comercial durante el verano. De esta manera el mercadillo de los sábados pasaría a celebrarse por la tarde y completaría su calendario con el resto de días de la semana.

Según Plaza se trata de “una petición formulada por los propios comerciantes al Grupo Socialista, con el deseo de conseguir unos ingresos más estables, aplicar criterios de modernidad y mejorar las condiciones en las que estas personas desarrollan su trabajo, teniendo en cuenta, las condiciones de nuestro clima”.

“Desde el PSOE estamos convencidos de que potenciar el mercadillo del Auditorio y hacerlo más amable, no sólo beneficiaría a estos comerciantes, sino también a toda la ciudad, que contaría con una actividad al aire libre, junto a la playa, perfectamente regulada, durante el verano, con la que incrementar nuestro atractivo turístico y mejorar nuestra oferta comercial”, ha señalado.

Al mismo tiempo, la concejala socialista considera que “el alcalde debería garantizar que estos vendedores trabajen en condiciones adecuadas y que dispongan de todos los servicios necesarios para hacerlo”. “Los concejales del PSOE queremos denunciar las situaciones que siguen viviendo en pleno siglo XXI los vendedores de los mercadillos de Almería, personas que realizan su trabajo en condiciones muy penosas, bajo la más absoluta dejadez por parte del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento”, ha apuntado.

A su juicio, “es inadmisible que vendedores y clientes deban hacer sus necesidades en bolsas de plástico, que luego arrojan al suelo, por no contar con aseos; es un verdadero escándalo que debería avergonzar a los mandatarios del PP en la ciudad de Almería”. Igualmente ha criticado el hecho de que “cuando un mercadillo se levanta, la suciedad campe por el barrio y que tengan que ser los propios vendedores que cumplen con las normas los que estén pidiendo al Ayuntamiento que sancione a quienes no lo hacen”.

“Sería bueno para ellos, pero también para los barrios donde se instalan que el alcalde prestara un poco más de atención a estos graves problemas”, ha enfatizado.

Además, para Plaza es lamentable “la tremenda falta dotación policial con que cuentan los mercadillos”, en concreto, el mercadillo de El Alquián, “en el que directamente no hay policía”. Según ha señalado, “desde que se quitó el servicio especial de mercadillos, la relación entre vendedores y agentes funciona muy mal, porque no los conocen y cualquier intervención, por pequeña que sea, resulta más laboriosa y lenta”. “Los comerciantes son víctimas de la descoordinación del equipo de gobierno del PP, ya que cada día sufren en su trabajo el hecho de que no haya diálogo entre las áreas de Fomento y Seguridad”, ha añadido.

Por otro lado, la concejala del PSOE ha calificado de “injusto”, que las tasas suban o bajen “de forma caprichosa”. “El de la Plaza Pavía -ha indicado- tiene las tasas más altas porque el equipo de gobierno del PP se las ha aumentado, mientras que a los demás mercadillos se las ha bajado”. En el de los viernes en Los Ángeles han aumentado al doble la tasa porque antes se ponía cada dos viernes y la rebajaron a la mitad, después la tuvieron dos años congelada y ahora la han incrementado un cien por cien.

Asimismo, Plaza ha criticado el hecho de “que no exista un calendario de trabajo para estas personas y que el Ayuntamiento ni siquiera les avise cuando hay fiestas en un barrio para evitar que se trasladen desde sus municipios inútilmente”.

Por ello, le ha exigido al alcalde “que espabile, que salga de la nube que lo envuelve y atienda esta actividad comercial que forma parte de nuestra cultura y de nuestro estilo de vida”.