Padres de los chicos con discapacidad entraron al pub Passion en sandalias

Se llama Purificación Guirado y es la madre de uno de los chavales del grupo de la asociación Espacio Vive a los que no dejaron entrar el pasado viernes al pub Passion. Tal y como ella misma ha detallado a Diario de Almería, "mi marido y yo entramos a tomar algo, los dos con sandalias, y nadie nos dijo que no podíamos pasar o estar allí". Según ha apuntado Purificación, "fuimos al pub Passion mi marido y yo y otras dos madres mientras esperábamos para la recogida de nuestros hijos". "Por supuesto no sabíamos nada de lo ocurrido, y cuando fuimos a por ellos y nos lo contaron, a mi personalmente se me volvió el estómago de pensar que yo había estado tomando algo y me había dejado el dinero en un local en el que habían negado el acceso a mi hijo y a su grupo de amigos un rato antes". "Decidimos ir a hablar con el responsable del pub para pedir una explicación por lo sucedido y entramos sin problema tres padres con nuestros hijos". "Hablamos con el camarero y con el portero y ambos nos decían que ellos se limitaron a cumplir las normas y que no podían decir nada más". "Qué contradicción que cuando mi hijo entró con su padre y conmigo no le dijeron nada, pero cuando el portero vio venir a un grupo de jóvenes con discapacidad, que no consume alcohol, optó por no dejarlos entrar". Los padres y madres de los jóvenes con discapacidad se han sumado a la denuncia ante la fiscalía e insisten en que para ellos se trata de un claro caso de "discriminación" porque no tiene sentido que dejen entrar a otras personas con pantalón corto y sandalias y a ellos no. Tal y como han informado desde Vive, el propietario del pub Passion ha contactado con ellos y en breve mantendrán un encuentro en el que tratarán el asunto. Mientras tanto la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad sigue adelante con la denuncia a la fiscalía al considerar que este tipo de situaciones no deben de ocurrir, más aun tiendo en cuenta la labor diaria de este colectivo por la integración de las personas con discapacidad.